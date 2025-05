Giovani e Agricoltura: la Basilicata guarda al futuro con resilienza e innovazione

“Investire sui giovani significa investire sul futuro dell’agricoltura lucana e del nostro territorio. Con il convegno ‘Giovani e Agricoltura: Resilienza e Innovazione per un Futuro Sostenibile’ vogliamo offrire uno spazio concreto di confronto, ispirazione e visione condivisa per costruire insieme un’agricoltura moderna, competitiva e sempre più sostenibile.”

Con queste parole l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, presenta il convegno che si terrà giovedì 22 maggio 2025, dalle 11:30 alle 13:00, presso l’Aula Magna del Campus Universitario di Matera, nell’ambito dell’Agriword Expo 2025.

L’incontro vedrà la partecipazione di figure istituzionali e accademiche di rilievo, tra cui Vittorio Restaino, direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, e il prof. Giovanni Carlo Di Rienzo, direttore del Dipartimento Dafe dell’Università degli Studi della Basilicata. Sarà inoltre presente il dott. Francesco Licciardo, ricercatore in economia agraria presso il Crea – Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’economia agraria.

Particolare attenzione sarà data alle testimonianze di giovani protagonisti del cambiamento, che con passione e spirito innovativo stanno già contribuendo a rinnovare il panorama agricolo lucano: Gerarda Calzaretta, Emiliana Corrado e Gaspare Uccelli condivideranno le loro esperienze imprenditoriali e il percorso che li ha portati a fare dell’agricoltura una scelta di vita consapevole e orientata al futuro.

“Le nuove generazioni rappresentano una risorsa preziosa, non solo per la loro energia e creatività, ma perché portano con sé una nuova cultura della terra: più consapevole, attenta all’ambiente e aperta all’innovazione. La Basilicata ha bisogno di queste energie per crescere e affrontare le sfide globali con fiducia e determinazione”, ha dichiarato l’assessore Cicala.

Il convegno offrirà l’opportunità di confrontarsi sulle sfide globali che interessano l’agricoltura – cambiamento climatico, sostenibilità, innovazione tecnologica – e di approfondire come i giovani possano giocare un ruolo attivo e strategico nella trasformazione del settore.

“Non si tratta solo di innovare le tecniche agricole, ma di costruire una nuova visione del lavoro in agricoltura. Un settore che oggi offre opportunità professionali di alto livello, se sostenuto da formazione, accesso alla tecnologia e politiche pubbliche mirate”, ha aggiunto Cicala.

Per partecipare al convegno è richiesta l’iscrizione entro le ore 12 del 20 maggio 2025, compilando il modulo online al seguente link: https://www.agreventi.it/iscrizione.php?ID=37