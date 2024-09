Giornate Europee del Patrimonio 2024 a Grumentum

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 (GEP 2024) del 28 e 29 settembre 2024, il Museo Archeologico Nazionale dell’alta Val d’Agri – Parco archeologico di Grumentum ha organizzato diverse attività concepite in coerenza con il tema italiano delle GEP 2024 “Patrimonio in cammino” che riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”.

Il 28 settembre, a partire dalle ore 16:00, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Grumento Nova “Francesco Perrone” presenteranno, presso il Museo, i risultati del progetto extracurriculare di Archeologia “La Via Herculia, il cammino verso la civiltà”, sul tema delle strade nel mondo romano.

Le GEP proseguono anche di sera, sabato 28 settembre, a partire dalle ore 20:00, il direttore del Museo condurrà i visitatori alla scoperta della città romana di Grumentum in notturna, con un focus sulla viabilità romana e sull’asse stradale della città illuminato.

Domenica 29 settembre 2024 si terrà l’evento “In cammino verso Grumentum: alla scoperta delle meraviglie naturalistiche e storico-archeologiche” in collaborazione con il Comune di Grumento Nova, la Pro Loco Grumento Nova APS – gruppo “Officinalis”, Associazione Guide del Parco Nazionale Appennino Lucano e Guide escursionistiche AIGAE. Il raduno è alle 08:45 presso il Museo; in seguito, i visitatori saranno accompagnati in un itinerario escursionistico di difficoltà media che toccherà alcune delle bellezze collocate nei dintorni del Parco archeologico (acquedotto romano, fiume Sciaura, Basilica Paleocristiana di San Laverio, Lago del Pertusillo).