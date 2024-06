FlixBus consolida l’offerta in Basilicata per facilitare l’accesso al territorio in vista dell’estate

Con l’arrivo dell’estate, FlixBus rafforza le tratte con la provincia di Potenza e la Basilicata, focalizzandosi tanto sulle località di mare della regione quanto su quelle dell’entroterra. Ciò riflette la volontà della società di facilitare la conoscenza del territorio supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, basato sull’uso di mezzi di trasporto collettivi.

Sono cinque le mete del Potentino raggiungibili con FlixBus dai grandi, medi e piccoli centri italiani, in alcuni casi anche di notte. Oltre al capoluogo, la rete dell’operatore collega Picerno nella Comunità Montana del Melandro, Lagonegro e Lauria nella Valle del Noce e Lavello nell’area del Vulture-Melfese, offrendosi come soluzione ideale per un’esplorazione immersiva del territorio.

I biglietti sono acquistabili tramite tutti i canali della società: dal sito, dall’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori fisici in tutta Italia.

Per tutta l’estate Potenza sarà collegata, fra le altre, con Napoli, Taranto e Lecce con più di 30 corse a settimana e con Roma e Brindisi con oltre 20 corse. Saranno inoltre operativi fino a sei collegamenti settimanali con Milano e con destinazioni di interesse storico-culturale come Pompei o mete balneari come Gallipoli.

In provincia, saranno garantiti fino a sei collegamenti settimanali fra Picerno e città come Napoli, Salerno, Lecce e Taranto, e fino a 12 corse a settimana tra Picerno e Roma. Nella Valle del Noce, FlixBus raggiunge invece i comuni di Lagonegro e Galdo di Lauria, collegati con molti dei maggiori centri italiani, come Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Firenze, e diverse fra le principali città calabresi, da Cosenza a Crotone, passando per Catanzaro e Lamezia Terme. Completano il quadro le tratte operative con Lavello, raggiungibile sia dalle vicine Altamura e Gravina in Puglia sia da Roma e Benevento.

Oltre a incentivare la scoperta di territori meno noti della regione, con queste tratte FlixBus si propone anche di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, riconosciute dal dibattito pubblico come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili.[1]

Sono in tutto nove i centri raggiungibili a bordo degli autobus verdi sul territorio lucano. Di questi, ben sette sono comuni con meno di 20.000 abitanti: garantendo collegamenti anche con diverse località minori, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone anche verso aree meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni.

«Crediamo che un’offerta di mobilità collettiva efficiente e capillare possa coniugare al meglio l’esigenza di sostenibilità con quella di economicità, oltre a contribuire a creare opportunità per lo sviluppo turistico del territorio», ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. «Anche per questa estate, oltre ad aumentare la frequenza dei collegamenti sulle rotte nazionali più note e battute, abbiamo voluto valorizzare località meno conosciute del nostro bellissimo Paese. La varietà del nostro patrimonio è una ricchezza inestimabile, e riteniamo fondamentale facilitare l’accesso anche a centri meno frequentati. In questo modo possiamo contribuire a mettere in luce le particolarità del territorio incentivando forme di viaggio rispettose dell’ambiente, con la possibilità di generare un indotto per le economie locali e incoraggiare un approccio alla scoperta dei luoghi di cui possano beneficiare anche le comunità di destinazione», ha aggiunto Incondi.