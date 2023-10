Fanelli: completata la graduatoria AOR di stabilizzazione degli infermieri

“Sono stati sottoscritti nel corso della mattinata venticinque contratti a tempo indeterminato per infermieri, quattordici dei quali contribuiscono al completamento della graduatoria di stabilizzazione covid approvata dall’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’.

Ne ha dato notizia l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli che ha espresso soddisfazione per il completamento del percorso di assunzione degli infermieri alcuni mesi prima della normale scadenza della graduatoria. “Per questo motivo – ha dichiarato – esprimo il mio personale ringraziamento rivolto agli uffici amministrativi per la celerità delle azioni volte al raggiungimento di un obiettivo importante per il quale stiamo lavorando duramente da mesi. Investire sul capitale umano -ha continuato Fanelli – è una delle componenti fondamentali per il rafforzamento del nostro servizio sanitario. In tal senso, la strutturazione definitiva del personale infermieristico e il superamento del precariato consentiranno di garantire una qualità assistenziale ancora più elevata attraverso protocolli e processi pienamente acquisiti. L’arrivo di nuove risorse è ossigeno per il nostro sistema sanitario regionale, in sofferenza anche a causa della limitazione del turnover nello scorso decennio, e – ha concluso l’assessore alla Salute – rappresenta uno strumento necessario per incrementare l’offerta dei servizi e le cure al cittadino”.

“La stipula degli ultimi contratti, 14 stabilizzazioni, 9 assunzioni da concorso unico e 2 mobilità da fuori regione – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo, Giuseppe Spera – va a potenziare il contingente disponibile ed elimina il precariato, in particolare nell’area dei professionisti della salute, in risposta ai bisogni espressi dai cittadini in forma sempre più complessa e provenienti da un’area territoriale vasta. La procedura di assunzione del personale infermieristico – ha continuato Spera – è rispettosa della capienza del Piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 per l’annualità in corso, mentre per la successiva annualità i numeri sono ulteriormente incrementati nel nuovo Piano. Alla soddisfazione si aggiunge l’espresso ringraziamento volto al dipartimento amministrativo aziendale e all’unità operativa Gestione risorse umane per l’impegno profuso”.

“Esprimo un forte ringraziamento al vicepresidente della Giunta e assessore alla Salute, Francesco Fanelli, e al direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo, Giuseppe Spera, per l’importantissimo risultato raggiunto, grazie al lavoro sinergico tra Regione e Aor, e cioè il completamento della graduatoria di stabilizzazione covid, con la sottoscrizione questa mattina di 25 contratti a tempo indeterminato per infermieri. Cogliamo così, contemporaneamente, a mio parere, tre obiettivi che occupano stabilmente un posto prioritario nel nostro pensiero di amministratori del massimo ente territoriale lucano: continuare nell’opera di potenziamento del sistema della sanità regionale dotandolo di figure professionali essenziali e qualificate quali quelle infermieristiche; dare risposte occupazionali stabili nella loro regione a tanti nostri giovani che possono così pensare al loro futuro senza le ansie del precariato e il richiamo per necessità dell’emigrazione che, a loro volta, alimentano la sfiducia e lo spopolamento del nostro territorio; onorare l’impegno assunto con i giovani infermieri impegnati, senza sosta, con spirito di abnegazione professionale, nell’affrontare e superare il lungo periodo dell’emergenza covid.

Continuiamo così con la politica dei fatti e dei risultati concreti, in uno dei settori strategici per il futuro della nostra terra per offrire, contestualmente, opportunità occupazionali e maggiori servizi sanitari e di cura, nei presidi territoriali lucani, ai nostri cittadini”.

Lo dichiara il presidente della Regione, Vito Bardi.