Ennesimo incidente sulla Potenza-Melfi, morto un ragazzo di 20 anni

I vigili del fuoco del distaccamento di Melfi sono intervenuti dalle ore 22.25 circa, del 26 gennaio 2020 per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

Lo scontro è avvenuto sulla SS 658 in un tratto di strada compreso tra le due uscite per la città di Melfi. I vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi, hanno operato per la prima assistenza ai feriti, quindi affidati alle cure del soccorso sanitario 118 e per mettere insicurezza le autovetture coinvolte. Nell’ incidente un ragazzo di 20 anni ha perso la vita, mentre una donna e un altro uomo risultano feriti. La strada statale Potenza- Melfi, al momento risulta chiusa al traffico. Sull’ evento sono intervenuti anche i Carabinieri.