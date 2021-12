Due giovani rumeni trovati morti in un casolare in agro di Brienza

Due giovani rumeni di 22 e 23 anni sono stati trovati morti ieri mattina nel casolare nel quale abitavano in agro di Brienza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale del 118 e Carabinieri.

Sono in corso indagini per risalire alla causa della morte che sarebbe avvenuta da alcuni giorni. Presumibilmente una fuga di gas, anche se non si escludono altre ipotesi. A dare l’allarme sono stati i colleghi della ditta boschiva nella quale i due lavoravano, colleghi i quali, non avendoli visti arrivare, hanno allertato i Carabinieri.