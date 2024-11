Dopo lo STOP alle donazioni si riprende a donare Sangue

Solo un mese fa abbiamo decantato su queste pagine il grande risultato di settembre per le donazioni di sangue e plasma registrate in Basilicata. A fronte di questo i donatori si sono mostrati molto orgogliosi per il risultato raggiunto e per aver contribuito a supportare la grave emergenza sangue che c’è stata in Basilicata.

Solo da pochi giorni, però, si è tornati a donare perchè subito dopo l’emergenza è arrivato lo STOP. Uno stop non digerito da tante comunali per raccolte già programmate e con appuntamenti già registrati. Uno stop arrivato anche il giorno prima delle donazioni con enorme disagio per quei donatori che avevano comunicato l’assenza da lavoro a fronte della consegna all’azienda del giustificativo di donazione. Hanno dovuto fare un passo indietro o usufruire un giorno di ferie personali in quanto non hanno potuto utilizzare quanto la legge riconosce gratuitamente (una giornata di riposo retribuita), a tutti i lavoratori dipendenti che donano il proprio sangue.

Solo ora, perciò, la nostra Associazione ha potuto organizzare nuovamente una donazione di sangue e lo farà, come sempre, con spirito di abnegazione, di altruismo e di generosità. Abbiamo programmato la seduta per il giorno 28 novembre 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel. Arrivano già richieste di incrementare, nelle raccolte pianificate, le donazioni di gruppo 0 Negativo. Pertanto, chiediamo a quanti rientrano nel gruppo a recarsi presso la nostra sede a donare. Donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con un piccolo gesto possiamo salvare una vita. Oggi più che mai, ricordatevi di donare.

Solo alle porte dell’inverno e coi primi freddi c’è il rischio elevato di influenzarsi ed a questo proposito l’Avis di Marsicovetere comunica che i donatori di Sangue e/o Plasma possono richiedere e ricevere gratuitamente la somministrazione del vaccino antinfluenzale 2024/25. Il donatore interessato dovrà rivolgersi alla nostra sezione comunale per ottenere il rilascio di attestazione in cui sia indicata la sua storia donazionale (autocertificazione, compilata e firmata e corredata da carta di identità, timbrata e firmata dalla Presidente); Con l’attestazione e con il tesserino il donatore dovrà recarsi presso il proprio medico di famiglia e potrà effettuare il vaccino antinfluenzale. Ogni anno, l’influenza stagionale colpisce milioni di persone in tutto il mondo, causando migliaia di ricoveri e decessi. La vaccinazione antinfluenzale 2024 rappresenta il principale mezzo per ridurre l’incidenza del virus, proteggendo non solo chi si vaccina ma anche le persone più vulnerabili. L’efficacia di questo intervento è legata non solo alla protezione individuale, ma anche al contributo che ogni vaccinato offre per raggiungere l’immunità di gregge, riducendo la circolazione del virus nella comunità.

Quest’anno, l’importanza della vaccinazione è particolarmente sottolineata dall’aumento di nuovi ceppi influenzali e dal prolungamento della stagione influenzale. Gli esperti sottolineano che vaccinarsi in anticipo è cruciale per mantenere alta la protezione durante i periodi di maggiore diffusione del virus.

Solo l’altruismo e la sensibilità, inoltre, sta portando tanti ragazzi ad effettuare i prelievi venosi per la tipizzazione HLA presso la nostra sede, in collaborazione con l’Associazione DoMos di Potenza, per aiutare sempre il piccolo Gabriele di anni a trovare un donatore compatibile per il trapianto del midollo. Chi fosse interessato può contattare il n. 3338526208.