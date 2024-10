Donazioni sangue AVIS il 13 ottobre a Villa d’Agri e Viggiano

“C’è bisogno urgente di sangue per salvare vite, e noi ci uniamo all’appello lanciato a livello nazionale per far fronte alla grave carenza di sangue. Ogni giorno, persone che subiscono interventi chirurgici, vittime di incidenti o pazienti con malattie gravi, dipendono dalle donazioni di sangue per sopravvivere. Il vostro gesto di generosità può fare la differenza tra la vita e la morte”. Così l’AVIS Viggiano sui propri canali social.

13 ottobre e 16 ottobre due giorni con l’Avis di Marsicovetere “on the road”. Due appuntamenti con la nostra associazione da non perdere.

Il primo, è la replica del successo dello scorso anno. In occasione del “Girodonando per la Val d’Agri“, Memorial Enzo Maggio, la passeggiata della Solidarietà giunta alla sua sesta edizione ed organizzata dal Rotary Club Val d’Agri, in Piazza Zecchettin a Villa d’Agri, domenica 13 ottobre dalle 7:30 alle 12:00, sarà possibile effettuare donazioni di sangue in Autoemoteca. Un modo diverso di donare “on the road” con l’auspicio di avere con noi tanti donatori volontari e altri che lo diventeranno. È molto emozionante presentarsi davanti all’autoemoteca per donare il sangue e condividere momenti di solidarietà con tante persone che hanno una visione simile della vita…aiutare il prossimo.

Per questo appuntamento un ringraziamento di cuore al Presidente del Rotary Club Val d’Agri, Dott. Saverio Varallo, donatore avisino di Marsicovetere, ed ai suoi collaboratori, per aver accettato la nostra richiesta di sostegno alla manifestazione.

Il secondo vedrà coinvolta la comunità tutta. Avis di Marsicovetere in occasione della “Giornata della Meraviglia – per i Bimbi della Guerra“, ha organizzato un evento con il patrocinio del Comune di Marsicovetere, in collaborazione con l’Associazione “Per far sorridere il cielo” – Claun il Pimpa – Odv e l’Istituto OmniComprensivo di Marsicovetere.

Il Progetto “Giornata della Meraviglia per i Bimbi della guerra”, ideato dal cav. Marco Rodari, nasce con lo scopo di offrire la possibilità ai nostri bambini ed ai nostri ragazzi delle scuole di riscoprire l’importanza della meraviglia e di riflettere sulle condizioni in cui vivono i bimbi dei Paesi in guerra e si articola attraverso laboratori creativi di recitazione, danze, canti, giocoleria e micromagia, tutto all’insegna dell’improvvisazione.

Nell’arco della mattinata e del primo pomeriggio del 16 ottobre p.v., al Centro Sociale, prima, ed alla Palestra dell’Istituto Omnicomprensivo, poi, saranno coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado. Dalle 17:00, invece, presso il Centro Sociale di Villa d’Agri, Marco Rodari, in arte “Claun il Pimpa” avrà il piacere di incontrare associazioni, cittadini e quanti vorranno aderire, per parlare di bambini, bambini che vivono in situazioni difficili come quelle che si affrontano quotidianamente in guerra.

Girare il mondo “armato” di naso rosso, “per far sorridere il cielo”, dove cadono bombe e lacrime. Questa è la missione che il Claun il Pimpa porta ovunque sia andata smarrita la gioia dei bimbi. Grazie al suo cappellino ad elica ed ad un pizzico di magia, la fantasia riprende il suo volo, e per un attimo tutto e felice!! A chi gli chiede “chi te lo fa fare?” Risponde con faccia sorpresa. “Il sorriso di un bambino vale una vita!!!”