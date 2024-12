Donare significa Vincere. Ti aspettiamo il 7 Dicembre

“DONARE SIGNIFICA VINCERE”. E’ il motto col quale, dallo scorso fine settimana, è stato condiviso con la “RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO”, compagine lucana di pallavolo che partecipa al campionato A3, per promuovere la donazione del sangue.

Un messaggio per sostenere e sottolineare l’importanza della donazione del sangue è stato lanciato domenica scorsa in occasione dell’ottava giornata di serie A3 Credem Banca con l’Aurispa Links per la vita Lecce.

Gadget e materiale informativo per incoraggiare il gesto del dono inteso come espressione di libera partecipazione sociale, principio insostituibile della solidarietà umana sono stati distribuiti agli spettatori che si sono recati ad assistere alla gara presso il Palasport di Villa d’Agri.

“Per la Rinascita Volley Lagonegro e l’AVIS di Marsicovetere, promuovere la donazione del sangue vuol dire appunto farsi portavoce di un messaggio di altruismo e generosità, oltre che avere a cuore la salute e il benessere di ciascuno di noi: l’Associazione ricorda quotidianamente che il sangue è un prezioso alleato negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi come i tumori, le leucemie e le anemie croniche. Il contributo di ogni singolo donatore è indispensabile per la vita, per la salute, per tutti! (ufficio stampa Rinascita Volley Lagonegro)”.

Quando si dona, si vince sempre.

Per aiutare chi si accosta per la prima volta al mondo della donazione del sangue e del plasma ma anche per i donatori assidui, è bene affrontare la tematica con alcune domande che vengono spesso fatte ai nostri medici durante l’intervista di rito in preparazione alla donazione:

Posso mangiare prima della donazione?

-Prima della donazione è consentito fare una leggera colazione (caffè/the zuccherato, succo di frutta, fette biscottate e marmellata);

Ho fatto un esame endoscopico, dopo quanto tempo posso donare?

– Devono trascorrere 4 mesi e valutazione di eventuale esame istologico;

Ho fatto un tatuaggio o un piercing, dopo quanto tempo posso donare?

– Devono trascorrere 4 mesi;

Posso donare il sangue se assumo dei farmaci?

– Somministrazione di farmaci antinfiammatori, sospensione per 5 giorni.

– Somministrazione di farmaci antipertensivi (tutti i farmaci antiipertensivi ad eccezione dei Beta-bloccanti permettono di donare sangue). Cambiando la terapia sarebbe possibile donare, ma esso va fatto in base alle esigenze del paziente, tenendo in primo piano che l’obiettivo primario è il controllo pressorio. Il medico presso cui è in cura può valutare se il donatore può, a parità di effetti terapeutici e indicazioni, assumere un farmaco di pari efficacia.

– Somministrazione di antibiotici, antimicotici, antidiarroici, antivertiginosi, cortisonici e antistaminici, sospensione per 15 giorni e comunque considerando la malattia di base.

– Somministrazione di tetracicline, sospensione per 1 mese.

-Allergie a farmaci (dopo l’ultima esposizione con particolare riguardo per la penicillina), sospensione per 1 anno.

-Per quanto riguarda la sospensione relativa all’assunzione di altri farmaci, il periodo di sospensione può variare (temporaneo e definitivo) a seconda del principio attivo del farmaco prescritto e della malattia oggetto di cura;

Ho il diabete e assumo metformina, posso donare il sangue?

– La metformina non è controindicata con la donazione sangue, non possono donare i diabetici che assumono insulina

6. Ho fatto delle cure odontoiatriche, dopo quanto tempo posso donare?

-Cure odontoiatriche di minore entità da parte di dentista o odontoigienista, sospensione per 2 giorni.

-Estrazioni dentarie, devitalizzazioni ed interventi analoghi, sospensione per 7 giorni.

-Impianto dentale o innesto di tessuto osseo, sospensione per 4 mesi.

Per le vaccinazioni c’è la sospensione della donazione sangue?

-Antinfluenzale, Anti colera, difterite, epatite A, febbre delle montagne rocciose, influenza, pertosse, poliomielite (vaccino sottocute), tetano, tifo (vaccino sottocute), paratifo, rabbia (a scopo profilattico), papilloma virus, meningococco, pneumococco, vaccini desensibilizzanti (intramuscolo e per via orale), sospensione per 2 giorni

-Epatite B, sospensione per 7 giorni.

-Anti febbre gialla, morbillo, parotite, varicella, poliomielite (vaccino orale), rosolia, tubercolosi, tifo (vaccino orale), sospensione per 28 giorni.

Con la donazione di sangue, inoltre, tieni sotto controllo la tua salute ricevendo esami di laboratorio gratuiti;

Nelle ore immediatamente successive alla donazione è importante assumere liquidi (acqua, spremute, succhi di frutta, almeno ½ litro). Il pasto successivo alla donazione deve essere ben digeribile. E’ consigliato astenersi dal fumo, dall’uso di alcolici e dagli eccessi alimentari nelle prime ore successive alla donazione;

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione (art. 8,legge 219 del 21 ottobre 2005).

Avviene tutto in piena sicurezza e senza rischi per il donatore perciò, dona il sangue. Puoi salvare una vita. Dai ciò che hai: per qualcuno può essere meglio di quanto pensi!

Ti aspettiamo per le donazioni Sangue il 7 dicembre 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel.