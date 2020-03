Don Marcello Cozzi presenta il suo ultimo libro al liceo G. Peano di Marsico Nuovo

Lunedì 17 febbraio 2020 si è tenuta al liceo G. Peano di Marsico Nuovo la presentazione dell’ultimo libro di don Marcello Cozzi. Ex vicepresidente nazionale ed attuale collaboratore dell’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, don Marcello è da anni impegnato nella lotta antimafia.

Il suo nuovo libro, intitolato “Lupare Rosa- storie di amore, sangue e onore”, è infatti centrato sul tema del ruolo femminile in relazione al contesto mafioso della ‘ndrangheta: al suo interno sono presenti le storie di cinque ragazze, scivolate nell’oblio dell’indifferenza, che non ce l’hanno fatta, ma che hanno avuto in comune il coraggio di essere se stesse ed il desiderio di una vita migliore.





Più che raccontare, don Marcello ha voluto rendere omaggio proprio a queste cinque ragazze e alle loro storie che, oltre ad essere state molto formative per gli studenti, hanno dato loro la possibilità di confrontarsi con delle realtà che – purtroppo – sono avvertite distanti nello spazio e nel tempo, ma che sono invece vicinissime. La capacità di don Marcello di entrare in relazione con gli studenti in modo giocoso ed empatico, oltre a rendere l’incontro molto piacevole, ha sortito la necessità di diventare più consapevoli e il desiderio di informarsi maggiormente sui casi di stampo mafioso presenti anche nel nostro territorio.

L’autore ha, inoltre, messo in luce come il fenomeno mafioso non sia rappresentato solo dalla criminalità su scala nazionale o regionale, ma come la mafia sia prima di tutto una mentalità, un modo di porsi nei confronti dell’altro, una cultura, che può riguardarci tutti nel quotidiano.

Ed ecco perché la memoria e le parole, che sono senza dubbio lo strumento più efficace che abbiamo per opporci a questo mondo di sopraffazione e di privazione della libertà, devono necessariamente concretizzarsi nel nostro modo di fare.