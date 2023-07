Dati Gimbe confermano ripresa della sanità lucana

“I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sugli adempimenti messi in atto dalle Regioni italiane per l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza confermano che già nella fase dell’emergenza covid è iniziata la ripresa della sanità lucana. La Basilicata nel 2021 si posiziona al quattordicesimo posto, ma a differenza del 2020 risulta adempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) e soprattutto fra le Regioni italiane è quella che si segnala per il più deciso miglioramento rispetto all’anno precedente (+35,7). Un dato che, come analoghe rilevazioni diffuse in precedenza dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla stessa Fondazione Gimbe, incoraggia e conferma gli sforzi del governo regionale per l’incremento e la valorizzazione delle risorse umane del settore sanitario e il miglioramento dei servizi ai cittadini. È un percorso ancora lungo e pieno di ostacoli, ma stiamo lavorando con il massimo impegno per superare le annose criticità del passato e garantire il migliore funzionamento del nostro servizio sanitario regionale”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale lucana e assessore alla Salute e Politiche della persona, Francesco Fanelli, commentando i dati della Fondazione Gimbe sugli adempimenti delle Regioni per l’attuazione dei LEA nel 2021.