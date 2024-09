Da Confcommercio l’identikit dei liberi professionisti

Sono per il 53,5% uomini e per il 46,5% donne, con un’età tra i 35 ed i 44 anni per il 19,4%, tra i 45 e i 54 anni per il 35,3% e tra i 55 e i 64 anni per il 27,4%, quasi il 60% ha laurea o diploma: è l’identikit dei liberi professionisti senza obbligo specifico di appartenenza ad un ordine o albo professionale tracciato da Confcommercio Professioni. Gli unici numeri ufficiali in Basilicata riguardano gli iscritti alla Gestione Separata Inps: 2834 con un ammontare di contributi versati di 9,6 milioni di euro. Ma – avverte Confcommercio Professioni – meno del 70% di questi professionisti è iscritto alla Gestione Separata Inps (poco più del 50% in via esclusiva). il 56% lavora con la pubblica amministrazione e a larga maggioranza ritiene utile l’equo compenso I partecipanti al sondaggio lavorano con più committenti: il 35% ne ha più di dieci.

La fatturazione elettronica – II 58,5% dei professionisti non organizzati che adottano il regime forfettario ritiene che l’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal primo gennaio 2024 per tutti i forfettari, sia un adempimento giusto ed equilibrato. Munirsi di Spid o Cie (44,2%) e chiedere aiuto ad un commercialista (41%) sono i principali provvedimenti intrapresi al fine di adeguarsi alla fattura elettronica.

Confcommercio Professioni è la Federazione di settore di Confcommercio-Imprese per l’Italia che dà rappresentanza alle associazioni professionali socie e affiliate e rappresenta oggi circa 20.000 professionisti; vuole dare voce unitaria al lavoro autonomo professionale, un comparto protagonista della crescita del Paese in un contesto di mercato in cui è cresciuto progressivamente il bisogno dei servizi, l’esigenza di specializzazione e sono aumentati i servizi professionali. Rappresentare queste categorie è un compito difficile, perché i profili lavorativi sono molto diversi. Accanto alle professioni tradizionali si stanno sempre più affermando professioni che in continua evoluzione acquisiscono nel tempo identità, caratteristiche peculiari e distinguibili. Le ricerche dell’Ufficio studi di Confcommercio presentano negli ultimi anni una realtà economica in crescita per i servizi e soprattutto per le libere professioni, che numericamente sono in incremento al contrario di tutte le altre occupazioni.