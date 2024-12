“Cuori Lucani – seconda stagione” on line le puntate sul sito e i social di Cuore Basilicata

La seconda stagione della web serie Cuori Lucani, dopo essere stata proiettata il 23 novembre in anteprima assoluta nella prestigiosa cornice del Salone del Castello Sanseverino di Grumento Nova, sarà ora visibile a tutti gratuitamente a partire da oggi mercoledì 4 dicembre sul sito cuorebasilicata.it e sui suoi canali social.

Qui il link al Trailer: https://www.cuorebasilicata.it/cuori-lucani2/

Il calendario delle 5 puntate:

4 dicembre: Lucia, Tramutola

6 dicembre: Federico, Grumento Nova

8 dicembre: famiglia Vignola, Marsico Nuovo

10 dicembre: Mattia, Paterno

12 dicembre: Sara, Montemurro

“Cuori Lucani – seconda stagione, regia di Iacopo Patierno, è una web serie in 5 episodi. Come per la prima stagione, il motivo conduttore della web serie è il racconto dell’amore che ciascuno dei protagonisti manifesta nei confronti del proprio lavoro e della propria terra. In questa nuova stagione si pone particolare accento alla transgenerazionalità, passioni e aziende familiari ereditate da nuove generazioni. I personaggi centrali di Cuori Lucani 2 sono Lucia, fondatrice quarant’anni fa di un caseificio a Tramutola in un’epoca in cui fare impresa per le donne era un’anomalia; Federico che ha costruito una fattoria didattica a Grumento Nova superando grandi difficoltà; la famiglia Vignola, che ha trasformato la casa di famiglia in un agriturismo casa di tutti; Mattia, un artista che sogna di creare una scuola d’arte a Paterno, il suo paese; Sara, che continua e innova la tradizione olearia di Montemurro.