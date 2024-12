Crisi idrica, continuano ad arrivare conferme sulla potabilità dell’acqua del Basento

Un occhio al cielo, l’altro al rubinetto. Nei 29 comuni dello schema Basento-Camastra, 140mila lucani fanno fronte alle ormai solite difficoltà. Oggi il servizio idrico è garantito fino alle 19.30. Domani, nonostante la giornata festiva, fino alle 17.00. In attesa del nuovo calendario in vigore da lunedì, si punta sulla pioggia che per i prossimi giorni potrebbe alleviare le sofferenze dell’invaso, dove i volumi sono già in risalita.

Un sospiro di sollievo arriva dalle analisi sulla potabilità delle acque del Basento, che grazie al collegamento approntato nelle scorse settimane sono ora convogliate nelle tubature degli utenti. Anche quelle commissionate dal comune di Tricarico hanno confermato il rispetto dei parametri, iniziativa voluta per tranquillizzare la comunità. Ieri era arrivato il disco verde di Arpa Campania, su richiesta della Procura di Potenza, dopo quanto già certificato dalle agenzie per l’ambiente di Basilicata e Puglia.

Sul fronte civico continua la battaglia del comitato Acqua Pubblica, che ha sollevato criticità sulla gestione dell’emergenza. Questa mattina ha incontrato per un’iniziativa di sensibilizzazione e confronto l’eurodeputato campano Danilo Della Valle, del Movimento 5Stelle.

Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Piero Lacorazza, intanto chiede chiarimenti sui possibili disagi in Val d’Agri per effetto del trasferimento dell’acqua di quel territorio allo schema Camastra.

Tutto in attesa, come testimoniato dalla nota della Procura, di ulteriori campionamenti e altre indagini per eventuali profili di responsabilità sulla crisi.