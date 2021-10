Covid in Basilicata: nel weekend 1749 vaccinazioni, 904 tamponi processati con 27 positivi e 1 decesso

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, domenica 10 ottobre, sono state effettuate 473 vaccinazioni, mentre sabato 9 ottobre, sono state effettuate 1276 vaccinazioni.

A ieri sono 425.417 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,9 per cento) e 384.575 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 809.992 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Nel weekend processati 904 tamponi, di cui 27 sono risultati positivi (tutti residenti in Basilicata). Nella stessa giornata sono state registrate 42 guarigioni (40 residenti in Basilicata).

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi