Convegno a Tramutola su “Giovani Talenti e AI per il lavoro e Sviluppi per il Territorio”

L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Potenza presenta il convegno dal titolo “GIOVANI TALENTI E AI PER IL LAVORO E SVILUPPI PER IL TERRITORIO”.

Le tematiche centrali del convegno riguardano il lavoro dei giovani in relazione al progresso del territorio. Si discuterà di sviluppo e di intermediazione tra aziende e giovani lavoratori e di crescita del mercato del lavoro in relazione alla rete. Si valuteranno quali sono le opportunità del territorio e quali le risposte dei giovani alle attuali politiche del lavoro. A tal proposito, si farà infine un focus sulle politiche attive, sull’intelligenza artificiale e sulla contrattazione collettiva in relazione allo sviluppo dei territori.

L’evento avrà luogo il 13 dicembre a partire dalle 15,00 a Tramutola (PZ), presso il Teatro Comunale di Tramutola, in Via Giuseppe Mazzini. La partecipazione al convegno, della durata di corca 4 ore, è valida per il riconoscimento ai Consulenti del Lavoro di n. 4 crediti formativi professionali, di cui n. 2 deontologici. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi compilando il FORM DI REGISTRAZIONE .

Per informazioni o per inviare quesiti inviare una mail a cpo.potenza@consulentidellavoro.it