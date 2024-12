Conferimento Titolo Onorifico di “Città” a Senise. Giordano: “Slancio per il futuro delle nostre comunità”

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha partecipato alla cerimonia di consegna del titolo onorifico di “Città” al Comune di Senise svoltasi nel Palazzo di Governo.

“La città di Senise deve essere orgogliosa, così come lo è l’intera Provincia – ha sottolineato il Presidente Giordano – Un ringraziamento al Prefetto di Potenza che ha consegnato formalmente il prestigioso riconoscimento frutto del lavoro di tante persone.

In questa giornata si pone un sigillo su questa comunità a cui vanno le mie congratulazioni e quelle dell’intero Consiglio Provinciale – prosegue Giordano – I nostri complimenti vanno al Commissario Straordinario del Comune di Senise, Alberico Gentile, al sindaco e all’amministrazione uscente per aver promosso la richiesta di concessione del titolo onorifico e al Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania, Antonio Lerra, per aver raccontato con dovizia di particolari la valenza storica e culturale di Senise.

Questi titoli devono servire da monito in un momento complesso in cui il nostro territorio vive delle serie difficoltà. Devono essere il giusto slancio per il futuro, affinché le nostre comunità possano continuare a brillare”