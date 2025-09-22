Comunità Energetiche Rinnovabili e energia condivisa, nasce RENOSS una rete di sportelli unici

RENAEL, la Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia Locali, per iniziativa del MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, vede crescere il progetto RENOSS: la prima rete nazionale di One Stop Shop (OSS), sportelli fisici territoriali aperti al pubblico, il cui obiettivo è promuovere e supportare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su tutto il territorio nazionale.

Gli sportelli unici (OSS), presenti sul territorio italiano, attraverso il progetto RENOSS, offrono supporto alle nascenti CER e a quelle già avviate, facilitando l’utilizzo delle risorse PNRR, potendo contare sulla capillare presenza delle Agenzie Energetiche locali, già attive sul territorio nazionale e impegnate nel processo di sviluppo di piani e azioni per la decarbonizzazione e per la diffusione delle energie sostenibili.

Con il coordinamento di RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali), le agenzie energetiche coinvolte hanno il compito di facilitare la diffusione del modello energetico delle CER, supportando cittadini, Piccole e Medie Imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni, con strumenti operativi che vanno dall’assistenza tecnica e informativa, online e in presenza, grazie ai loro sportelli territoriali.

La Società Energetica Lucana, punto di riferimento regionale del progetto nazionale, nell’ambito delle attività a supporto delle politiche regionali in materia di energia e del mandato ricevuto dalla Regione Basilicata – Assessorato Ambiente, Territorio, Energia, ha attivato lo sportello territoriale per la regione Basilicata, il cui obiettivo è, appunto, quello di accompagnare lo sviluppo delle CER sul territorio regionale, con strumenti pratici, assistenza tecnica e informativa, modelli di governance e altri servizi dedicati.

Per facilitare l’accesso alle informazioni, il progetto si avvale anche della piattaforma online www.renoss.it un punto di accesso digitale per ricevere assistenza. Il portale, inoltre, offre una mappa interattiva per localizzare gli OSS, il link diretto alla mappa del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) delle iniziative di CER già avviate e riconosciute, guide pratiche e la possibilità di contattare l’OSS più vicino per fissare un appuntamento in presenza.