Coldiretti: per il Consorzio di bonifica della Basilicata si apre un futuro di programmi e infrastrutture

“Nelle scorse ore si è definita la governance al consorzio di Bonifica di Basilicata nella continuità della grande competenza dell’ avvocato Giuseppe Musacchio come presidente del Consiglio di amministrazione e nell’esperienza sul campo di altri quattro membri agricoltori espressione in maggioranza della Coldiretti”. Ad annunciarlo il presidente della Coldiretti di Basilicata, Antonio Pessolani. “Tali competenze ed esperienze saranno messe a disposizione di un ente strumentale fondamentale per la vita della agricoltura di Basilicata. L’ elezione avvenuta nell’assemblea elettiva composta per il 60% dagli agricoltori – spiega Pessolani – come vuole la norma è la maggiore garanzia di democrazia e di legalità. Si chiude con questo grande risultato la pagina delle polemiche strumentali e si apre un futuro pieno di programmi, infrastrutture, opere Idrauliche, innovazione, energia, da mettere a terra al servizio di tutto il territorio della Bonifica. La risorsa idrica sarà sempre più, visti i cambiamenti climatici, una risorsa da tutelare e mettere nelle disponibilità delle imprese. I migliori auguri vanno anche a Vincenzo Padula, Giuseppe Abbatepaolo e Giuseppe Di Matteo dirigenti Coldiretti, e a Giuseppe Stasi della Cia, componenti del CdA, per la disponibilità e l’impegno”. Il presidente dell’organizzazione agricola lucana rivolge poi un “apprezzamento importante alla Regione Basilicata nelle figure del capo di Gabinetto del presidente, Michele Busciolano, e del governatore Vito Bardi che con il loro equilibrio hanno garantito rispetto e riconoscimento per l’autonomia del mondo agricolo organizzato nelle rappresentanze sindacali di categoria. Ci aspetta un quinquennio esaltante, pieno di sfide, per il settore agricolo che merita di riprendere il ruolo primario che la legge e i consumatori gli riconoscono. La Coldiretti, con la responsabilità di vera forza sociale amica del Paese, continuerà – conclude Pessolani – a stare al fianco dei produttori agricoli e di tutti i cittadini”.