Calcio: CFT Viggiano selezionato come centro pilota per i “Test di Performance” (VIDEO)

Si tratta davvero di un risultato importante per la Val d’Agri dello Sport e del Calcio.

Il Centro Federale Territoriale (FIGC) di Viggiano, infatti, è stato selezionato come centro pilota per i “Test di performance” che dal prossimo anno saranno applicati all’interno di tutti i CFT d’Italia.

Qui di seguito, la nota stampa di FIGC Basilicata ed il servizio video a cura del settore comunicazione di FIGC-SGS Basilicata.

