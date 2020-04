Bonus 1000 euro professionisti Basilicata: come presentare la domanda

E’ pubblicata sul BUR n. 40 del 27 aprile 2020 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 273 del 21/04/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Bonus Liberi Professionisti”.

Con il presente Avviso la Regione Basilicata ha inteso sostenere, con un contributo forfettario (bonus una tantum), i liberi professionisti che svolgono in via esclusiva l’attività professionale e che, non beneficiando di altre fonti reddituali e di nessun’altra forma di sostegno, a causa delle sospensioni, riduzioni, interruzioni delle prestazioni connesse all’emergenza Covid 19, ad oggi non percepiscono alcun emolumento.





Possono presentare domanda i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda in possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione all’albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, nel caso in cui l’Albo professionale e/o la Cassa previdenziale non siano costituiti, alla gestione separata INPS;

– inizio attività prima del 1/1/2020;

– sede/studio sul territorio della regione Basilicata;

– non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria diversa dalla Cassa Previdenziale o dalla gestione separata INPS;

– reddito complessivo dichiarato per l’anno 2018 inferiore ad euro 30.000,00.

– avere subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati a seguito dell’emergenza da COVID-19;

Il Bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo perduto forfettario per l’anno 2020, pari a € 1.000,00 da trasferire ai richiedenti, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso Pubblico.

Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno 11/05/2020 e fino alle ore 18.00 del giorno 29/05/2020.

Per Maggiori informazioni consultare il seguente link