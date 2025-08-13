Basilicata Favolosa: Albano di Lucania, un incontro con la comunità e il turismo

Albano di Lucania, il terzo incontro del Format “RESTARE, CREDERE, SOGNARE” di “Basilicata Favolosa”, è stato accolto con entusiasmo dall’Amministrazione e dai suoi Cittadini. L’evento, condotto dalla giornalista Carmen De Rosa, ha visto la partecipazione del vicesindaco Luigi Soldo e dell’assessore Federica Adamo, che hanno salutato i presenti e espresso il loro sostegno alla manifestazione.

La Piazza del piccolo centro ha offerto l’atmosfera giusta per un incontro con i suoi abitanti, tutti raccolti intorno allo schermo luminoso come intorno a un falò. Il paese di Albano, noto per la sua magia e denominato “il paese della magia”, ha confermato il suo DNA suggestivo e accogliente.

Nel silenzio di una sera d’estate si respira il fascino assoluto di Albano di Lucania, paese della magia ma anche di una comunità che si rivela preziosa per celebrare lo sviluppo turistico e valorizzare le sue peculiarità.

La performance di Giovanni Sapienza ha incantato la platea ed acceso nuove luci ad Albano, insieme al team di Basilicata Favolosa, composto dalla presidente dell’associazione A Sud Fernanda Serra e dai vari soci con le loro attività ricettive, tra cui Stefano Colicigno.

Per proiettare il resto della Basilicata in un unico scenario di autenticità è stata allestita una mostra con le accurate immagini di Michele Luongo, ospitate nell’ex Municipio, nell’ala da poco restaurata. La piazzetta ha restituito la giusta suggestione di quello che significa stare insieme nei borghi, con la partecipazione del presidente della Proloco e dei cittadini interessati ad un progetto turistico di comunità.

Questo incontro è stato un ulteriore passo verso lo sviluppo turistico dei piccoli paesi della Basilicata, che possono contare su un progetto di “Basilicata Favolosa” per valorizzare le loro bellezze e attrarre visitatori. La collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini è fondamentale per creare un’offerta turistica completa e accogliente, che possa soddisfare le esigenze dei visitatori e valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione.

Per Restare,Credere,Sognare, il Format che continua il suo percorso, già pronto ad incontrare una nuova comunità, la tappa successiva sarà mercoledì 13 a Lagonegro, sulle tracce della Monna Lisa.

Carmen De Rosa