Avis Marsicovetere, ogni volta che doniamo è Natale

Un altro anno è passato e vogliamo salutare il 2024 con un’ultima donazione di sangue prevista per il giorno 28 dicembre 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel.

Quest’anno Avis di Marsicovetere e la direzione dell’Albergo hanno dedicato il presepe presente nella hall dell’Albergo a tutti i donatori di Sangue e Plasma della nostra associazione.

Un simbolo dedicato a tutti i donatori e al contributo apportato nella raccolta di sangue e plasma, come segno di riconoscenza per il loro prezioso e insostituibile contributo, che rappresenta un vero e sentito atto d’amore.

Per questo Natale abbiamo pensato di allestire il presepe per la comunità dei donatori, un presepe da poter reinstallare e ampliare ogni anno. L’iniziativa vuole non solo celebrare i donatori, ma anche sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza vitale della donazione di sangue e plasma. Il gesto della donazione è un atto di solidarietà inestimabile, che spesso passa inosservato, ma che consente di fare la differenza per moltissime persone. Per questo motivo, l’evento é un momento significativo per ringraziare tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di contribuire a questa nobile causa, rendendo omaggio ai donatori attivi e incoraggiando le future generazioni a seguire questo esempio.

Per garantire una speranza ai pazienti affetti da gravi malattie del sangue o per interventi chirurgici, avere molti donatori a disposizione è importante per stabilire più facilmente una compatibilità di gruppo sanguigno, ma non basta: è necessario diffondere costantemente la cultura del dono in particolare in questo momento dell’anno, in cui si parla di “doni” perché “Natale è Dono”, in modo che chi è informato e consapevole della propria scelta, arriva alla donazione senza ripensamenti.

Promuovere la donazione, a beneficio di tutti i malati, è prima di tutto un dovere culturale e il contesto privilegiato per coltivare questa disponibilità e attenzione è rappresentato dalla famiglia, come testimoniano oggi i giovani donatori che si accostano alle donazioni in generale che siano di sangue, di plasma o di prelievi venosi per verificare la tipizzazione HLA in seno alla campagna di sensibilizzazione per la donazione di Midollo Osseo che ha promosso l’associazione DoMos di Potenza con la quale abbiamo stretto una forte collaborazione.

E’ importante parlare della donazione, per promuovere la solidarietà tra persone sane e malate, soprattutto nell’avvicinarsi del Natale quando, un po’ tutti, pensiamo magari a doni un po’ diversi. Invece, è importantissimo donare anche il proprio tempo, fare volontariato, mettersi a disposizione degli altri.

Per noi la donazione rientra nella normalità delle cose, l’unica domanda che poniamo di solito è: perché non farla? La risposta la scoprirai venendo a DONARE.

Concluso l’anno, chiudiamo le porte al 2024 ma saluteremo con tutti gli associati il nuovo anno e nuovi traguardi da raggiungere insieme il 4 gennaio 2025 dalle ore 20:00, sempre presso la sala ricevimenti del Kiris Hotel durante la nostra Festa Associativa.