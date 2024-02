Avis Marsicovetere: dopo il blocco del sistema sanitario Lucano riprogrammiamo le raccolte sangue

In seguito dei recenti avvenimenti riguardanti il blocco informatico subito dal Sistema Sanitario Lucano, c’è la necessità di riprogrammare, al momento, le raccolte di Sangue Intero, ma non del Plasma in quanto sono ancora sospese.

Nell’ottica della prosecuzione di tutte le attività trasfusionali, il CRS Basilicata ha suggerito alle Associazioni di Volontariato di diversificare le raccolte e pertanto ci è stato chiesto di spalmare le raccolte previste per i fine settimana del sabato e della domenica su sette giorni, dal lunedì al sabato, e di cercare di invitare i donatori di gruppo 0 positivo e 0 negativo.

Per tale ragione, la nostra Associazione, attenendosi alle disposizioni, organizza la prossima raccolta di Giovedì, 22 febbraio, dalle ore 7:30 alle ore 12:00, presso il nostro PdR sangue al Kiris Hotel.

L’invito a tutti i donatori, perciò, è necessario e dovuto in quanto una riduzione delle raccolte o del numero dei donatori, comporterebbe la mancata autosufficienza con la conseguente carenza di sangue ed emocomponenti nei centri trasfusionali e negli ospedali lucani.

Il contributo di ogni singolo donatore è indispensabile per la vita, per la salute, per tutti. Bastano 10 minuti che valgono una vita. Ogni giorno il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza prioritaria nelle strutture ospedaliere per interventi di primo soccorso, per interventi chirurgici e per curare malattie. Il contributo di ogni singolo donatore è fondamentale per rispondere a questa richiesta.

PERCHÈ DONARE SANGUE? Il sangue è un insostituibile alleato negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche.

SEI UN ASPIRANTE DONATORE? Basta avere un’età compresa tra 18 e 65 anni, un peso corporeo superiore a 50 kg ed uno stile di vita sano. Presentati all’appuntamento del giorno 22/02, qui compilerai il questionario, incontrerai il medico per un colloquio e verrai sottoposto alla visita e potrai donare in tutta sicurezza.

A far leva sulle persone ancora indecise e timorose, si è rivolto anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della nomina di Trento a Capitale europea del volontariato 2024: «Da questo mondo del volontariato – ha detto il Presidente della Repubblica – riceviamo quotidianamente spinte, idee, valori, sogni. I sogni non sono illusioni. Sono l’orizzonte a cui guardano coloro che nutrono speranza. La solidarietà genera speranza. E solidarietà e speranza sono strettamente connesse con l’idea di pace, con lo spirito di fratellanza. La pace del nostro tempo, gravemente tradita. Mai avremmo pensato che il nostro continente sarebbe nuovamente precipitato nelle mostruosità cui oggi assistiamo nelle regioni orientali dell’Europa e davanti a noi, sulle rive di quel Mediterraneo culla di civiltà. L’Europa, quasi ottanta anni addietro, è risorta nella pace. Le azioni dei volontari ci parlano di pace. Il mondo si cambia anche partendo dai piccoli passi che riempiono il nostro quotidiano. È una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. L’augurio a Trento e alle migliaia di volontari che animeranno la Capitale europea è che la vostra e la loro energia siano contagiose e si propaghino. Tra i giovani anzitutto, che sono presente e futuro. Per tutti, però. Per tutti».

I giovani, quei giovani che non mancano mai nei nostri messaggi e nelle nostre azioni di coinvolgimento, come quella per gli studenti diplomandi della Val d’Agri nel 2024. Occasione importante per continuare e/o iniziare il percorso delle donazioni di sangue e plasma per poi partecipare anche alla assegnazione di 5 Borse di Studio da 200€ messe a disposizione dall’Avis Comunale di Marsicovetere.

In materiale è consultabile e scaricabile dalle nostre pagine social o può essere richiesto alla segreteria del Bando (avismarsicovetere@libero.it).

Ricordiamo che con la donazione di sangue o plasma sono sempre garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail