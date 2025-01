Avis Marsicovetere: “Donare Sangue è un gesto responsabile, gratuito, sicuro e indolore”

Di numeri e di cifre riferite all’anno appena trascorso abbiamo già scritto e parlato, ora, in questo nuovo anno, è tempo di continuare sulla scia positiva di donazioni e di nuovi donatori che abbiano registrato nel 2024.

Terzo appuntamento, dunque, in questo gennaio 2025 per le donazioni. Dopo il successo dell’OpenDay Plasma del 16 u.s. e della doppia donazione di sangue e plasma del giorno 4, rieccoci presso il nostro P.d.R. Sangue e Plasma al Kiris Hotel per una seduta di raccolta di solo Sangue. L’appuntamento è fissato per domenica 26 gennaio dalle ore 7:30 alle ore 12:30.

Come sempre il nostro dichiarato obiettivo è di portare sempre più persone a compiere questo grande gesto di altruismo e generosità.

Siamo qui per chiedervi un aiuto per un tema che ci sta molto a cuore e che è di vitale importanza per tutti: la donazione del Sangue. Donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con un piccolo gesto possiamo salvare una vita. Oggi più che mai, ricordatevi di donare.

La cultura del dono è profondamente radicata nel tessuto sociale della nostra cittadina: come Associazione Avis Marsicovetere, siamo al fianco delle Istituzioni e dei cittadini per la continua promozione e diffusione della donazione di sangue e plasma.

Inoltre, l’impegno del sistema e delle istituzioni resta quindi molto forte per mantenere i livelli già raggiunti e migliorare ulteriormente.

Come sempre rinnoviamo l’invito ai giovani ed indichiamo loro in due parole come si diventa donatore.

Per candidarsi alla donazione di sangue bisogna aver compiuto 18 anni, pesare non meno di 50 chilogrammi, godere di buona salute e condurre uno stile di vita sano.

Dopodiché potete recarvi, dopo aver consumato una leggera colazione, se vi fa piacere nel nostro punto raccolta al Kiris o in altri centri di raccolta presenti sul territorio. Un medico accoglierà l’aspirante donatore/donatrice per un colloquio, una visita e alcune misurazioni di rito, in modo da accertare la vostra idoneità.

Su queste pagine vogliamo segnalare due bandi nazionali di ricerca sull’uso terapeutico del plasma e le coagulopatie congenite. C’è tempo fino al 31 marzo per presentare domanda di partecipazione e concorrere ai due premi promossi da Kedrion Biopharma e Fondazione Carlo Erba.

Due premi rivolti ai giovani laureati italiani che presenteranno i progetti di ricerca più interessanti e innovativi. Li ha promossi Kedrion Biopharma, l’azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati, in collaborazione con la Fondazione Carlo Erba.

Si tratta di due iniziative intitolate alla memoria di Fabrizio Fabbrizi e Guelfo Marcucci e che puntano, rispettivamente, a costruire basi di programmi futuri sull’uso terapeutico delle proteine plasmatiche, loro purificazione dal plasma o produzione con tecniche di ingegneria genetica, e sulle coagulopatie congenite.

Possono concorrere i laureati in discipline scientifiche che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 35 anni di età. Occorre presentare un programma di ricerca e documentare in maniera dettagliata i risultati degli studi e delle ricerche svolti, preferibilmente in istituti italiani, dimostrando l’esperienza già acquisita con pubblicazioni su riviste internazionali qualificate.

I premi saranno attribuiti entro il 31 maggio 2025.

Tutte le informazioni su come presentare la domanda di partecipazione e sulla documentazione richiesta sono disponibili scaricando i due bandi a questo link: https://www.fondazionecarloerba.org/bandi/.