Avis Marsicovetere: Continua l’emergenza Sangue, studiamo un progetto di educazione alla donazione del sangue

Donare il sangue non è semplicemente importante, è indispensabile in quanto si tratta di un prezioso farmaco salvavita non riproducibile in laboratorio.

La ricerca scientifica ha compiuto tantissimi passi in avanti. Nonostante questo, ad oggi non è possibile creare un prodotto che abbia le stesse caratteristiche del sangue umano.

Sono migliaia i pazienti che necessitano di trasfusioni per svariate condizioni, dalle malattie croniche, agli interventi chirurgici, alle attività di pronto soccorso.

Purtroppo, la Basilicata in questo periodo non si dimostra autosufficiente in termini di unità di sangue da destinare a coloro che ne necessitano. Questo si traduce in una conseguente condizione di criticità per chi deve sottoporsi alla terapia trasfusionale con regolarità o in situazioni di emergenza.

La cultura della donazione di sangue è ancora poco radicata nella nostra società. E’ scarsa o cattiva l’informazione a riguardo, spesso avvolta da stereotipi o pregiudizi.

La popolazione sconosce o non conosce abbastanza quanto sia grave la carenza di sangue nel nostro territorio. Sconosce l’iter della donazione, gli utilizzi e i fruitori del sangue stesso.

Come Avis comunale di Marsicovetere saremmo disponibili a studiare con le forze presenti sul territorio un progetto di educazione alla donazione del sangue.

Un percorso di studio a tappe per coinvolgere maggiormente il mondo della scuola e dei giovani, come un viaggio nel mondo della donazione del sangue:

– Attenzionare i partecipanti sulla motivazione del Donatore, considerato come il motore che attiva la macchina della solidarietà rappresentata dalla donazione;

– Porre i riflettori sui Donatori considerati come anello indispensabile della catena del dono. Il prezioso gesto da loro compiuto ha un valore inestimabile in quanto garantisce la possibilità di elargire cure adeguate e continuative a tutti i pazienti che vivono grazie alle trasfusioni di sangue;

– Ascoltare i riceventi, quali diretti fruitori del sangue donato. Loro sono espressione del nodo strettissimo, del “legame” autentico, profondo seppur invisibile che tiene saldamente stretta la mano del donatore a quella del ricevente. Un “legame” di sangue indissolubile che significa possibilità di vivere, di accedere alle cure trasfusionali con regolarità e nel rispetto di tutti gli standard di qualità che la raccolta sangue deve necessariamente rispettare.

Questo ultimo punto porterebbe sicuramente straordinarie testimonianze dei riceventi con incredibili esperienze di vita quale segnali fortissimi di normalità, speranza e gratitudine verso chi dedica un poco del proprio tempo per garantire un prezioso farmaco salvavita a disposizione di tantissimi pazienti.

Sarebbe un viaggio nel mondo delle donazioni e della solidarietà.

Un viaggio che per alcuni si conclude e per altri inizia. Nella foto, Margherita e Martina. Due storie di donatrici che si sono incrociate durante l’ultima seduta di donazione effettuata. Margherita ha lasciato il segno all’interno della nostra associazione ricevendo recentemente un riconoscimento importante per la sua carriera di donatrice. La benemerenza e la spilla in argento dorato come segno di riconoscimento per l’impegno e l’altruismo dimostrato in questi anni e quale eredità a Martina, neo diciottenne, la più giovane donatrice di Avis Marsicovetere che inizia ora la sua avventura. Grazie ad entrambe. Anche voi avete creato un “Legame” nato lo scorso 4 settembre e che rimarrà nei vostri cuori.

Considerata la continua Emergenza Sangue in Basilicata, si convocano i gruppi maggiormente richiesti per donare il sangue, che sono 0-, 0+, A- e A+.

Avis Marsicovetere organizza per Domenica 14 settembre, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, presso il nostro PdR, al Kiris Hotel, una seduta di Raccolta Sangue.

Ricordiamo sempre che con la donazione di sangue o plasma sono garantiti numerosi esami di laboratorio che ti verranno recapitati al domicilio o sulla mail.