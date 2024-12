Attività natalizie per i più piccoli al museo di Grumentum

Lunedì 23 e lunedì 30 dicembre 2024, in occasione delle festività natalizie, presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri (Grumento Nova) sono in programma attività didattiche e di svago dedicate ai più piccoli (e non solo…)! Gli eventi, a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata e della Pro Loco di Grumento Nova avranno inizio lunedì 23 dicembre, a partire dalle 16,30, con i “Giochi al Museo“. I bambini, a partire dai 6 anni, si immergeranno nella storia per imparare giocando con quiz, confronti, labirinti e giochi di ogni tipo. Il secondo appuntamento nelle festività natalizie è previsto per lunedì 30 dicembre, a partire dalle 16,00, con visite guidate al Museo; dalle 18,30 sono in programma laboratori per bambini e, a seguire, la visione del film “Maurice – un topolino al museo“, che ha come protagonisti Vincent, un gatto rosso, e Maurice, un topolino esperto d’arte che sogna di rosicchiare le opere d’arte più famose.

Le attività dedicate a questa fascia d’età puntano a far conoscere il patrimonio archeologico di Grumentum e della Val d’Agri alle giovani generazioni, certi che la conoscenza del patrimonio culturale incida sulla crescita personale dell’individuo e della collettività.

Infine, per tutti coloro che vorranno iniziare l’anno nuovo con un tuffo nell’archeologia, nel giorno di Capodanno è prevista la visita guidata a cura del direttore al Parco (ore 9,30 – 13,30). Anche il Museo osserverà per Capodanno orari di apertura straordinaria dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30.