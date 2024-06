Asp: nove assunzioni per il piano triennale di formazione aziendale

Nel pieno rispetto del Piano Triennale del Fabbisogno Aziendale, e senza budget aggiuntivo, sono stati firmati questa mattina dal Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo nove contratti di assunzione a tempo indeterminato per altrettanti vincitori di Concorso Unico Regionale. Nello specifico, sono entrati nell’organico dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza sei infermieri che prenderanno servizio il prossimo primo luglio e che hanno scelto come sedi il Dipartimento di Emergenza Urgenza 118 di Policoro, Pescopagano, Potenza (sia servizio attivo che centrale Operativa), la Lungodegenza Riabilitativa di Chiaromonte, il Centro Salute Mentale del Vulture/Melfese. Sempre da Concorso Unico Regionale, assunto un Tecnico di Radiologia Medica assegnato al Pod di Lauria dal primo luglio prossimo e due Dirigenti Biologhe assegnate all’Unità di Patologia Clinica Laboratorio Analisi di Chiaromonte con immissione in servizio dal primo settembre. Firmato anche un contratto a tempo determinato per un anno (nelle more della conclusione del Cur già indetto) con un Fisioterapista assegnato al Poliambulatorio di Sant’Arcangelo con decorrenza primo luglio. Per il Direttore Generale “i contratti sottoscritti oggi sono una parte delle assunzioni già comunicate nelle scorse settimane e, come anticipato, riguardano colleghi che vanno a rimpinguare prioritariamente le fila del 118. A tutti un augurio di buon lavoro e di benvenuto nella grande famiglia Asp“.