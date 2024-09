Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014-2022, ed in particolare attraverso il Bando Sottomisura 7.2 (Edizione 2024), è stato approvato un significativo finanziamento per la realizzazione di impianti pubblici dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

“L’approvazione di questo finanziamento segna un passo cruciale verso un futuro più sostenibile per la nostra regione – ha dichiarato l’assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala -. Con questi nuovi impianti, i Comuni della Basilicata potranno ridurre notevolmente le emissioni inquinanti e abbattere i costi energetici, ottenendo così benefici concreti per le nostre comunità e per l’ambiente”.

£L’iniziativa rappresenta un impegno concreto per promuovere l’uso di energie pulite. I nuovi impianti pubblici non solo contribuiranno alla sostenibilità ambientale, ma offriranno anche vantaggi economici alle comunità locali. Il futuro che stiamo contribuendo a costruire punta verso la mitigazione delle emissioni di CO2 e una riduzione dell’uso di carbonio. Stiamo lavorando ad iniziative sempre più efficaci in tal senso, consapevoli che questa è la rotta del futuro e che la Basilicata ha peculiarità che possono avvantaggiarla in questo percorso. Continueremo a lavorare con dedizione per sostenere iniziative che portino benefici duraturi alle nostre terre e alle generazioni future”, ha aggiunto l’assessore.

La determina dirigenziale relativa alla graduatoria è consultabile al seguente link:

https://europa.regione.basilicata.it/feasr/wp-content/uploads/2024/02/Determinazione-Dirigenziale-n.-1086-del-9-settembre-2024-Approvazione-graduatoria-definitiva.pdf