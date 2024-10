ALSIA: al via il bando Fitoconsult2024 per la difesa fitosanitaria sostenibile

Pubblicata sul sito dell’ALSIA, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, la manifestazione di interesse mediante procedura a sportello per l’individuazione di aziende agricole interessate all’erogazione di un servizio di supporto per la gestione sostenibile della difesa fitosanitaria.

Inserito nell’ambito delle attività dell’ALSIA 2024/2026, con la finalità di accrescere le conoscenze e le competenze delle imprese agricole nel settore fitosanitario e dell’obiettivo 6 del PIAO 2024/2026 “Progetto tecnico di un servizio di supporto alla difesa integrata delle aziende agricole che ha la finalità di rafforzare la gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari”, l’avviso è rivolto ai titolari di aziende agricole in possesso di partita Iva, iscritte alla Camera di Commercio della Basilicata.

“Entro la fine dell’anno, saranno cinquanta le aziende agricole che potenzialmente potranno beneficiare dei servizi di consulenza per rafforzare la gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari – dichiara Aniello Crescenzi – direttore dell’ALSIA. In particolare, gli imprenditori agricoli che ne usufruiranno potranno avere supporto nelle scelte gestionali per la difesa integrata e biologica delle colture, in linea con gli indirizzi e le normative comunitarie e nazionali per la sostenibilità ambientale delle attività agricole, tra cui il rispetto delle norme, l’adozione di pratiche meno impattanti sull’ambiente, l’uso sostenibile di pesticidi”.

Tra i servizi tecnici forniti dall’ALSIA, l’analisi dei punti critici dell’azienda e le possibili soluzioni da adottare; la consulenza fitosanitaria per la gestione aziendale finalizzata all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; la consulenza sull’innovazione dei prodotti fitosanitari e sull’uso razionale delle irroratrici di prodotti fitosanitari; la consulenza a sportello su eventuali problematiche fitosanitarie presenti sulle colture aziendali. Inoltre, le aziende agricole iscritte al servizio di consulenza, a richiesta potranno ricevere per via telematica i bollettini agro metereologici, fitosanitari e dei modelli previsionali per le colture e zone dove è attivo il servizio.

Saranno selezionate con priorità quelle condotte da imprenditori al loro primo insediamento; da giovani agricoltori con età non superiore a 41 anni compiuti alla data di pubblicazione dell’avviso; con aziende ubicate in aree sottoposte a vincoli di tutela e conservazione e aderenti a misure agro-climatiche ambientali, a conduzione biologica e integrata e con produzione intensiva; che ospitano campi sperimentali dimostrativi in collaborazione con ALSIA e/o centri di ricerca e con personale disponibile impiegato in azienda.

Dopo l’istruttoria per l’accertamento dei requisiti richiesi, le aziende selezionate verranno contattate dai tecnici dell’ALSIA per concordare le modalità di erogazione del servizio.

L’avviso pubblico con relativa modulistica da compilare è presente sul sito web www.alsia.it nella sezione “Servizi”.