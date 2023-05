All’Open Space di Apt Basilicata si aprono i portali del “Realverso Lucanum”

Grande successo all’Open Space di Apt Basilicata per il lancio pubblico del Realverso Lucanum. Le riproduzioni 3D di alcuni punti di interesse delle città di Pisticci, Potenza, Brindisi Montagna e Barile sono ora accessibili nel Realverso, metaverso sperimentale della sostenibilità, in modo pubblico tramite la “pass card” consegnata ai presenti dal team della pmi innovativa iinformatica, società ideatrice del progetto. Rocco Franciosa, presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata e moderatore dell’evento afferma “Una bellissima iniziativa che ha visto una notevole partecipazione di pubblico interessato e delle istituzioni del territorio che hanno manifestato pubblicamente il loro interesse e supporto al progetto del Realverso Lucanum”.

Soddisfatto il padrone di casa Antonio Nicoletti che ha sottolineato come il Realverso Lucanum rappresenti una dimostrazione che le potenzialità di multinazionali IT, società realizzatrici di metaversi, sono presenti nel nostro territorio. A tal proposito la Consigliera Regionale Gerardina Sileo ha ringraziato la società iinformatica per la continua opportunità di valorizzazione del territorio offerta dai suoi prodotti innovativi sia di tipo editoriale che digitale sottolineando che ogni ente pubblico dovrebbe accogliere con favore l’offerta di servizi innovativi che valorizzano le identità territoriali e che sono altresì utili a renderci fieri di essere lucani.

Il Presidente di Anci Basilicata Andrea Bernardo si è detto pronto a sensibilizzare le amministrazioni comunali per una proficua collaborazione puntando ad individuare un elemento distintivo in grado di rappresentare l’unicità lucana. In rappresentanza del Comune di Matera è intervenuto il consigliere comunale Francesco Lisurci il quale ha rimarcato l’importanza di investire in progetti innovativi per mantenere alta l’attenzione nazionale sul nostro territorio mentre per la Provincia di Matera ha portato i saluti Il Consigliere provinciale Franco Mancini confermando l’impegno a coinvolgere gli istituti superiori per una diffusione della conoscenza delle risorse turistiche tra gli studenti.

Il Sindaco di Brindisi Montagna Gerardo Larocca, primo firmatario del protocollo di intesa sul Realverso, ha sottolineato come dalle sinergie fra enti pubblici e società private possano svilupparsi e diffondersi delle iniziative di notevole prestigio come il Lucanum ed il Realverso.

A nome dell’ Ente Pro Loco Italiane il Presidente nazionale Pasquale Ciurleo ha ribadito la piena disponibilità a lavorare anche in altre regioni per esportare il modello Lucanum Realverso che si sposa con il percorso di “Pro Loco Sostenibile 2030” su cui si sta lavorando per uno sviluppo turistico in linea con gli obiettivi dell’ Agenda Onu 2030.

Vito Santarcangelo, amministratore di iinformatica srl, afferma “Onorati di aver effettuato il lancio nella nostra città di Matera e di aver raccolto un bellissimo riscontro in termini di partecipazione all’evento. Il Realverso si arricchirà sempre più di ulteriori tappe, ciascuna caratterizzata da funzionalità nuove da scoprire”. Antonio Ruoto e Diego Sinitò, direttore creativo e IT Manager della iinformatica, hanno presentato ai presenti le caratteristiche dell’innovazione sostenibile del progetto unitamente alle modalità di accesso all’Agorà, punto di accesso iniziale verso i primi quattro portali del Realverso Lucanum dove è possibile scoprire Avatar Narranti e interagire con i digital twin, fra cui quello delle luci del castello di Brindisi Montagna, riproduzione fisica realizzata con la stampa 3D installata presso l’Agenzia Martulli Viaggi. Del team della iinformatica hanno contribuito al progetto Giuseppe Oddo, Alessandro Verderame, Alessandro D’Alcantara, Fabio Stasi, Michele Di Lecce, Davide Scintu, Fabrizio Drago, Corrado Volpe e Davide Visco.