Agosto se ne va ma per AVIS Marsicovetere due eventi da incorniciare

Per dirla alla Righeira “L’estate sta finendo”, ma all’Avis di Marsicovetere si è in piena attività per garantire, come sempre, supporto alla U.O. Medicina Trasfusionale A.O.R. “San Carlo” ed ai reparti che necessitano di emocomponenti freschi: globuli rossi, plasma, piastrine.

I sanitari, ogni giorno, effettuano trasfusioni nelle specialità Mediche, in particolare per anemie oncologiche e non, talassemie ed emoglobinopatie, tumori, sanguinamenti gastrointestinali ed emorragie varie e in quelle Chirurgiche, per ortopedie e traumi, cardiochirurgie, chirurgie gastrointestinali, urologiche, ostetricia, trapianti, ecc.

Il nostro appello per la scorsa donazione è stato accolto da tanti, in quanto ben 48 donatori sono riusciti a dopnare Sangue o Plasma presso il nostro PdR.

Bissiamo…e lanciamo ancora una volta l’appello. Occorre sempre sangue, continua l’emergenza di sangue dei gruppi 0+ e 0-. “Chi può, venga a donare”. Giovedì 22 agosto 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel, si dona Sangue e Plasma.

Un gruppo “0” è caratterizzato dall’assenza di antigeni del gruppo A e B; per questa ragione, il sangue di questo gruppo può essere trasfuso a tutti, essendo tollerato e compatibile, in quanto privo di antigeni responsabili di eventuali reazioni avverse.

Non solo: a essere posto sotto osservazione è anche il sistema Rh. I donatori possono essere Rh+ (positivo) o Rh- (negativo), a seconda della presenza o meno dell’antigene eritrocitario. Quando si è Rh-, si è donatori “universali”, privi cioè non solo delle caratteristiche A e B, ma anche Rh. I donatori di questo gruppo sono, quindi, considerati molto importanti, soprattutto quando si pensa a quelle situazioni di emergenza, quando non è sempre possibile effettuare le “prove di compatibilità“.

Perciò, invitiamo chi può a donare il sangue, la cui carenza mette infatti a serio rischio anche alcuni tipi di interventi chirurgici, in aumento nella stagione estiva per i tanti incidenti stradali.

Dalla nostra pagina lanciamo ancora una volta l’appello a favore di Gabriele, un bambino della Val d’Agri affetto da rarissima malattia genetica degenerativa che gli è stata diagnostica all’ospedale Bambin Gesù a Roma e l’unico rimedio per debellarla è il trapianto del midollo che deve provenire da una persona che abbia tra i 18 e i 35 anni, in buona salute. La madre, nei giorni scorsi, ha lanciato un appello ai donatori e per sensibilizzare le persone a diventare donatori di midollo.

Come Avis di Marsicovetere, in collaborazione con l’Associazione doMos “Francesca Lombardi” di Potenza, ha già da mesi iniziato la Campagna di Sensibilizzazione per la Donazione del Midollo Osseo. Effettuiamo il prelievo venoso per la tipizzazione “HLA” presso la nostra sede e chi fosse interessato potrà chiamare o messaggiare tramite WhatsApp il numero 333/8526208.

Infine, come già anticipato nello scorso comunicato, siamo pronti a premiare tutti quei donatori che, al momento, si sono distinti per un gran numero di donazioni nella nostra Comunale.

L’appuntamento è previsto per il prossimo 25 di Agosto, dalle ore 19:00, presso l’Hotel Kiris in c.da Case Rosse a Viggiano (PZ), con un momento leggero e conviviale, con musica, balli ed animazione.

Tantissimi i donatori meritevoli che vogliamo premiare come è giusto che sia, consegnando loro le Benemerenze maturate al 30/06 u.s.

Oltre a loro consegneremo anche le borse di studio per gli studenti che hanno partecipato al Bando e che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore in uno dei tanti Istituti della Val d’Agri. Grazie alla generosità di una nostra donatrice (Anna Crivellari) e dei suoi colleghi le borse di studio sono diventate 7 da 200€ cadauna. A lei in nostro vivo ringraziamento e la nostra stima perla sua sensibilità.

Faranno parte della squadra dei premiati anche ex donatori che hanno raggiunto Benemerenze importanti toccando il tetto di circa 100 donazioni e saremo, ancora una volta vicini, alle famiglie di quei donatori più sfortunati che sono passati ad una vita migliore, ma che in vita hanno aiutato tantissimo il prossimo donando del proprio. Ai familiari verrà consegnata una targa in bronzo alla memoria, in ricordo della sua “storia” in Avis e quale esempio di altruismo e generosità.