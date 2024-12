A Viggiano il convegno “la transizione energetica in Basilicata – possibili traiettorie di sviluppo”

La transizione energetica in Basilicata rappresenta una sfida cruciale per il futuro della regione. Si colloca al centro di una serie di opportunità e sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. L’evento programmato per il 21 Dicembre 2024 al Teatro Miggiano di Viggiano offre una piattaforma per il dibattito su diverse tematiche, coinvolgendo una vasta gamma di esperti e alti rappresentanti istituzionali.

L’apertura dell’evento sarà affidata a personalità di spicco, come Antonio Mazzeo e Gianluca Gallo, che porteranno la loro visione sulla transizione energetica a livello regionale e interregionale, sottolineando l’importanza di una collaborazione tra enti locali e regionali.

Michele Montone e Paolo Varalla, noti per il loro impegno locale, presenteranno il contesto in cui si svolgerà il dibattito, evidenziando il ruolo cruciale della Basilicata nella produzione di energia sostenibile e nel panorama energetico nazionale.

I relatori, tra cui Claudio Ferrari, Ida Leone, Alfredo Cestari, Antonello Petraglia e Matthew Battaglia forniranno analisi approfondite su tematiche come:

– Le tecnologie rinnovabili e il loro impatto economico.

– Le iniziative di ENI e il loro contributo alla formazione e innovazione.

– Le potenziali ricadute sociali ed economiche dell’implementazione di strategie energetiche sostenibili.

– ⁠Le ipotesi e le esperienze operative dei progetti green per la Val D’Agri.

Tommaso Masi, economista e influencer, relazionerà sui cosiddetti fondi sovrani.

I sindaci della Val d’Agri, come Antonio Rubino, Marco Zipparri, Lino De Luise, Amedeo Cicala e Salvatore La Grotta, condivideranno le esperienze locali e le strategie adottate nei loro comuni per affrontare la transizione energetica, mettendo in evidenza pratiche di successo e sfide da superare.

La partecipazione di esponenti di partiti come AVS, FI, FDI, PD e M5S, rappresentati da Donato Lettieri, Gianluca Gallo, Giuseppe Giuzio, Giovanni Lettieri e Arnaldo Lomuti, offrirà un’analisi delle politiche regionali e nazionali in materia di energia, sottolineando le divergenze e le convergenze nella pianificazione energetica.

La voce dei lavoratori sarà rappresentata da Fernando Mega, segretario regionale CGIL mentre quella delle imprese da Francesco Somma, presidente di Confindustria Basilicata, che discuteranno dell’impatto della transizione energetica sul mercato del lavoro e sull’industria locale.

Le conclusioni saranno affidate a due big della politica nazionale: Pasquale Tridico, capogruppo del M5S al Parlamento Europeo e Elly Schlein. Entrambi forniranno una visione di come le politiche nazionali possano supportare la transizione energetica in Basilicata.

La coordinazione dei lavori sarà affidata al presidente di MEDinLUCANIA Dino Nicolia per garantire un flusso coerente e dinamico della discussione, facilitare interazioni costruttive tra relatori e pubblico.

In sintesi, questa iniziativa si propone di stimolare un dialogo costruttivo e informato sulla transizione energetica in Basilicata, individuando traiettorie di sviluppo sostenibile per il futuro della regione.

L’obiettivo di questo convegno/dibattito è di stimolare un dialogo costruttivo e informato sulla transizione energetica in Basilicata dal punto di vista tecnico e politico.

Il format che si intende promuovere e’ quello di un brain storming altamente interattivo (tra relatori e tra relatori e pubblico) frutto di domande e risposte brevi e sintetiche che evidenzino la sostanza e mettano da parte la retorica.

Le conclusioni saranno tracciate sulla base di un modello che evidenzierà le parole chiavi e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale verrà prodotta un paper finale.