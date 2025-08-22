A Marsico Nuovo presentazione del libro “ConTatto – Io, il buio e la fisioterapia” di Paolo Boccia

Dopo il successo della sua autobiografia Dal mio punto di vista, Paolo Boccia torna in libreria con il suo nuovo libro ConTatto nel quale racconta, senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi presso il CTO di Firenze ad oggi. La sua narrazione frutto di oltre trent’anni di carriera professionale. Ma non è pensate che in questo libro la fisioterapia venga narrata semplicemente come

professione: il rapporto col paziente non mai riferito soltanto alla risoluzione è del problema fisico, specifico e puntuale, che certo importante, ma parte di è è un processo di cura in cui corpo e mente costituiscono un unicum.

Il rapporto che Paolo crea coi suoi pazienti si fonda su due elementi chiave: ascolto ed energia. Ascoltare cercare di capire le problematiche, le tensioni, le è cause pi profonde dalle quali spesso scaturisce il malessere propriamente fisico.

L’energia, invece, si trasmette, si riceve, si produce: un ciclo virtuoso che accompagna quello riabilitativo, che aiuta a ritrovare fiducia nelle proprie capacità e che conduce alla guarigione. Aneddoti, persone, situazioni, più o meno singolari: Paolo, con il suo stile ironico e diretto, ci racconta il lato più profondo e umano del suo mestiere di fisioterapista.

Paolo Boccia

È nato nel 1968 da genitori del sud e vive a Firenze. Un incidente gli ha fatto perdere la vista nel 1984. Ha conseguito la laurea in fisioterapia e ha lavorato dal 1990 presso l’ospedale CTO di Firenze. Coltiva le sue passioni con entusiasmo: le auto, gli animali, in particolare i cani e i viaggi, che gli permettono di conoscere costumi, sapori e profumi del mondo, ma soprattutto la musica: ha iniziato giovanissimo a trasmettere come speaker in radio, per poi fondare, nel 1991, l’agenzia di management Master Star.