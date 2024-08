A Grumento Nova arriva “Cinemadamare”: dal 13 agosto al 18 agosto in Val d’Agri

Alla conferenza stampa grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Antonio Imperatrice: “”Abbiamo voluto ospitare Cinemadamare perchè crediamo che la contaminazione tra filmaker provenienti da ogni parte del mondo e le associazioni del nostro territorio, attraverso i corto cinematografici, sia un’occasione irrinunciabile per la promozione culturale, storica ed ambientale di Grumento Nova, dell’antica Grumentum e dell’intera Val d’Agri. Aver coinvolto poi anche la Lucana Film Commision ed il Gal Lucania Interiore, ha rappresentato un valore aggiunto con l’istituzione di un premio per il miglior cortometraggio realizzato nel nostro Comune e la possibilità di partecipare a futuri progetti cinematografici”.

Alla conferenza stampa è intervenuta anche la vicesindaca Valeria Vertunni: “Siamo molto entusiasti sia come Giunta comunale che come comunità, perché il paese si popola di giovani cineasti italiani ed internazionali. Ci auguriamo che tra questi ragazzi ci sia un futuro “Fellini” e questo sarebbe anche motivo di orgoglio per la nostra comunità”.

Mentre la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello, ha evidenziato l’importanza del progetto di Cinemadamare in queste parole: “È un esperimento riuscito quello di Cinemadamare che esiste da oltre 20 anni grazie al lavoro di un lucano come Franco Rina. Questo progetto permette a tanti giovani filmmakers italiani ed internazionali di girare l’Italia e la Basilicata e di coglierne l’essenza e lo spirito per mettersi alla prova anche nel mondo cinematografico. La Lucania Film Commission con entusiasmo ha deciso di supportare concretamente il lavoro di Cinemadamare. L’idea – ha continuato la presidente Romaniello – è quella di premiare il miglior cortometraggio che uscirà da questa settimana dal lavoro dei giovani filmmakers a Grumento Nova. Tutto questo in condivisione con il presidente del GAL “Lucania Interiore”, Luigi De Lorenzo”. Ha concluso la presidente Romaniello.

Tra gli altri interventi anche quello del presidente del Gal “Lucania Interiore”, Luigi De Lorenzo, che ha condiviso e spiegato l’idea di premiare il miglior cortometraggio con un bando.

Dopo le tappe di Conegliano Veneto (TV), Milano, Vallo della Lucania (Sa), Monticchio Bagni, a Rionero in Vulture, e Spoltore in Abruzzo, il campus itinerante di Cinemadamare approda in Val D’Agri per offrire una grande opportunità di racconto delle bellezze del territorio e delle emergenze storiche e archeologiche di Grumentum mediante un viaggio per immagini.”