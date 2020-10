A Calvello un corso per Accompagnatore dell’Accoglienza e dell’Accompagnamento turistico

Il Comune di Calvello, in collaborazione con Tempor e Fondazione Eni Enrico Mattei, ha promosso il Corso per Accompagnatore dell’Accoglienza e dell’Accompagnamento turistico.

Il corso gratuito, della durata di 250 ore di formazione in aula, vede la partecipazione di 17 giovani lucani.

L’emergenza sanitaria non ha impedito l’avvio delle lezioni ma ha rappresentato un’ulteriore sfida per sperimentare un percorso formativo in modalità on line.

Il corso è incentrato sulla formazione professionale con particolare attenzione ai nuovi scenari del turismo che incentiveranno maggiormente un turismo lento e di prossimità e i prodotti turistici saranno strutturati con la presenza di Accompagnatori professionisti in grado di garantire la sicurezza e la serenità ai turisti in viaggio.

Le lezioni vertono su diversi settori professionali quali il ruolo e quadro normativo-istituzionale, le tendenze e gli scenari del mercato turistico, la relazione con il cliente, la sicurezza, i servizi di accompagnamento, gli adempimenti amministrativi e l’offerta del servizio.

“Un progetto importante per Calvello – spiega Giulio Ruggieri, Vicesindaco del Comune di Calvello – soprattutto in questa fase. Riuscire a formare figure professionali specializzate e spendibili in progetti di promozione del territorio ci consente di dare una risposta immediata a una parte di tessuto economica che in questo anno estremamente difficile per tutti, ha necessità di idee, competenze e professionalità per rilanciare il territorio”.

Questa esperienza volge lo sguardo al futuro, dal momento che “percorsi formativi come questo permettono di essere attori consapevoli di un sistema che ha bisogno di competenza, passione ed energia – conclude Ruggieri”.