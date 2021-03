Villa D’Agri: controlli a tappeto da parte della Polizia locale nel centro urbano

Riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale a firma della Polizia Locale di Marsicovetere.

Nel pomeriggio di ieri,Sabato 27 Febbraio, la Polizia Locale di Marsicovetere, nel corso delle attività di controllo sulle misure di contenimento per la diffusione del contagio da COVID 19, imposte dalla normativa nazionale e regionale, ha elevato sanzioni per oltre € 1.600,00.

E’ stato sanzionato n. 1 esercente per il mancato rispetto del distanziamento degli avventori nell’ambito dell’area di pertinenza dell’attività. Sanzionate diverse persone per consumo di alimenti e bevande sull’area pubblica tra cui un maggiorenne in possesso di n. 2 bottiglie di vodka (sequestrate) che si era appartato con n. 4 minori di sesso femminile e 1 minore di sesso maschile, apprestandosi a consumarle. Tutti identificati per il seguito. Sanzionata anche una persona nota agli operanti in evidente stato di ebrezza per ubriachezza molesta e denunciata per aver declinato false generalità. E’ stata rinvenuta e sequestrata anche una modica quantità di sostanze stupefacenti (verosimilmente maryuana).