43ª edizione della Sagra del Canestrato di Moliterno IGP “Le notti del Canestrato”

Il 9 e 10 agosto 2024, il pittoresco borgo di Moliterno ospiterà la 43ª edizione della Sagra del Canestrato IGP, con l’attesissimo evento “Le Notti del Canestrato“. Questo appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Moliterno guidata da un dinamico direttivo under 30 in collaborazione con il comune di Moliterno e numerosi giovani collaboratori e collaboratrici, rappresenta un rito annuale che unisce tradizione e innovazione, portando nuova vita al cuore del nostro borgo.

Le Notti del Canestrato sono un’occasione unica per riscoprire la magia e il fascino del nostro territorio, a partire dal maestoso Castello Medievale che domina Moliterno e che funge da epicentro dell’evento. Da qui, il percorso si snoda per le vie del borgo, immergendo i visitatori in un’atmosfera unica fatta di sapori, suoni e colori.

Questo evento è un’importante vetrina per il Canestrato di Moliterno IGP, un prodotto d’eccellenza del nostro territorio, promosso attraverso la presenza di soli espositori certificati. Questo assicura ai visitatori l’opportunità di degustare e acquistare il formaggio direttamente dai produttori locali, garantendo la qualità e l’autenticità del prodotto. Il percorso gastronomico è il fiore all’occhiello dell’evento, offrendo ai ristoratori locali la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità culinarie. Durante le due serate, i visitatori potranno assaporare una varietà di piatti che celebrano il Canestrato IGP, frutto della creatività e della passione dei nostri chef.

Le Notti del Canestrato non sono solo un’occasione per gustare ottimo cibo, ma anche un palcoscenico per i giovani talenti della musica. Quest’anno, i giovani talent invitati all’evento si esibiranno in un “concertone diffuso” che li vedrà protagonisti nelle varie piazze e nel “main stage” ai piedi del castello nel quale collaboreranno tra di loro.

La Pro Loco Moliterno e l’organizzazione nel suo complesso sta intraprendendo da anni un percorso ambizioso per innovare l’evento e proporre una nuova visione della sagra. L’intento è quello di far evolvere la manifestazione, rendendola competitiva con i festival più moderni, sia in termini di esperienza offerta al pubblico sia di sostenibilità ambientale. Anno dopo anno adottiamo misure per ridurre l’impatto ambientale dell’evento, investendo in iniziative “Plastic free” e nella raccolta differenziata dei rifiuti. Azioni che mirano a educare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità.

Parallelamente agli sforzi per ridurre l’impatto ecologico, desideriamo impegnare attivamente i partecipanti nella nostra comunità attraverso progetti che catturano l’attenzione e trasportano il pubblico in un’esperienza coinvolgente e immersiva. Come ogni anno, puntiamo a migliorare l’efficacia della comunicazione dell’evento attraverso una strategia integrata che combina strumenti online e offline, includendo tutti i nostri pubblici.

Il programma del 09 agosto prevede un pre-party, con uno show cooking condotto dalla talent Rossella Maraio alle ore 18:00. A seguire, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, con gli interventi del presidente della Pro Loco, Pasquale Calabria, e del primo cittadino, Antonio Rubino, che daranno il via alla sagra. Con grande entusiasmo, invitiamo tutti a partecipare alla 43ª edizione della Sagra del Canestrato IGP di Moliterno e a vivere l’esperienza unica de “Le notti del Canestrato”.

Non perdete l’occasione di essere parte di questa manifestazione innovativa, che unisce tradizione e modernità, sostenibilità e creatività. Vi aspettiamo il 9 e 10 agosto per due serate indimenticabili, ricche di sapori, musica e momenti speciali.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, vi invitiamo a visitare i nostri canali social.