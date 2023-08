“Vino sotto le Stelle 2023”, a Viggiano il 20 e 21 agosto torna l’appuntamento con gli amanti del vino

Degustazione di VINI DOC, prodotti tipici della gastronomia lucana, ospiti speciali e buona musica.

Torna anche quest’anno la manifestazione, organizzata dal Consorzio Vini Alta Val D’Agri, patrocinata dal Comune di Viggiano, dal Forum dei Giovani di Viggiano, Fondazione ANT e Viggiano Spirito Lucano.

“Vino sotto le Stelle” è l’appuntamento pensato per gli amanti del vino. Un’esperienza unica in cui è possibile degustare una selezione DOC delle Terre dell’Alta Val d’Agri in abbinamento ai piatti della tradizione enogastronomica locale, accompagnati dalle note dei musicanti di Viggiano.

Il 20 e 21 Agosto a partire dalle ore 21:00 per le strade del borgo di Viggiano, trovate la mappa allegata a questo articolo.