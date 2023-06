Viabilità, Merra: criticità rientrate dopo eccezionali eventi atmosferici

Si è tenuto questo pomeriggio, presso l’Assessorato alle Infrastrutture e mobilità, l’incontro emergenziale sulla viabilità a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dello scorso fine settimana che hanno provocato disagi alla circolazione sia stradale che ferroviaria.

“Sulla Basentana la situazione è pienamente sotto controllo e le immediate criticità sono rientrate, benché le previsioni meteo siano ancora sfavorevoli e inducono a non abbassare la guardia”, ha dichiarato l’Assessore Merra.

“Contrariamente a quanto era stato riportato dagli organi di stampa – ha sottolineato – l’allagamento della carreggiata non è avvenuto in conseguenza dello straripamento del fiume Basento ma a causa dell’intensità dei fenomeni piovosi concentrati in un breve lasso di tempo, nella sera del 2 giugno. In poche ore le intense precipitazioni hanno causato una importante colata detritica dal versante in destra del Basento.

I tratti maggiormente interessati dai disagi sono stati quelli ricadenti in territorio di Calciano, Salandra e Ferrandina dove insistono attualmente i cantieri per la posa dello spartitraffico. L’Anas ha effettuato i pronti interventi necessari a liberare il percorso dal fango e dai detriti trascinati dalla forza dell’acqua da monte, ovvero dai terreni esterni alla SS407. Tuttavia, già a partire dalla mattina del 3 giugno l’arteria è stata resa percorribile. Resta attivo il monitoraggio della situazione da parte della Regione e di Anas anche in considerazione di nuove perturbazioni annunciate per tutta la settimana.

Si segnalano inoltre gli interventi sulla 401 Dir in territorio di Melfi e sulla SS 92 nei territori di Armento e anzi; in ciascuno dei tratti indicati è stato necessario intervenire con interdizione parziale della carreggiata e l’attivazione della circolazione a senso unico alternato; si sta procedendo celermente alla progettazione degli interventi propedeutici al ripristino delle normali condizioni di traffico”.

Rimane sospesa, invece, la circolazione ferroviaria sulla linea Metaponto – Potenza, interrotta dal pomeriggio del 2 giugno a causa di un’alluvione che ha interessato l’area compresa tra Campomaggiore e Salandra. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), intervenute per ripristinare la tratta, nei pressi di Vaglio (PZ) hanno riscontrato danni ben maggiori provocati dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. L’interruzione quindi proseguirà, e senza soluzione di continuità, fino al 15 luglio per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione che erano stati già programmati a partire dal 12 giugno. Gli interventi riguarderanno il rifacimento di tre ponti fra Salandra e Ferrandina e di altri tre fra Ferrandina e Metaponto

Sempre dal 12 giugno e fino al 10 settembre saranno interessate da lavori anche le stazioni di Eboli, Baragiano e Bella Muro sulla linea Battipaglia-Potenza. Gli interventi consentiranno di migliorare le performance dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare, la stazione di Bella Muro sarà resa più accessibile grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di sottopassi, di percorsi tattili e l’innalzamento dei marciapiedi all’altezza h 55, secondo gli standard europei.

Nel complesso, saranno impiegati 150 tecnici fra personale RFI e delle ditte appaltatrici.

Per consentire la piena operatività dei cantieri nelle tratte interessate dai lavori la circolazione ferroviaria resterà interrotta.

In programma modifiche alla circolazione dei treni, regionali e della lunga percorrenza, con soppressioni, limitazioni e autobus sostitutivi. Il dettaglio dei provvedimenti è disponibile nelle stazioni, presso il personale di assistenza e su tutti i canali informativi e di vendita del Gruppo FS.