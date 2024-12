Vesuvius film festival V edizione 2024

di Carmen De Rosa

Il Gran Galà di premiazione del Cinema “Vesuvius Film Festival” si svolgerà il 14 dicembre 2024, dalle ore 18:00, nel Teatro “Mattiello” di Pompei.

Il concorso cinematografico promosso dall’Associazione “Arteggiando” con la partecipazione e patrocinio della Fondazione Ente Ville Vesuviane e dell’Osservatorio Vesuviano, e tra i partner anche ANILDD – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro, e l’ Università Popolare Cattolica di “Montemurro D’Ippolito”; inoltre Gemellato con Word Academy of Bio Medical Sciences and Technologies di Parigi e Dante Alighieri Society di Toronto, in collaborazione con Corpo Diplomatico Consolare di Napoli Campania, si svolgerà in partenariato con il Parco Nazionale del Vesuvio, rappresenta infatti un’importante occasione per promuovere il territorio Vesuviano.

Come ha spiegato il Presidente e Direttore artistico del Festival, Giovanna D’Amodio: “IlFestival nella sua evoluzione promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti di alto valore artistico nel campo ambientale, cercando di contribuire alla crescita culturale e alla formazione di una matura coscienza ecologista nelle giovani generazioni, per la salvaguardia dell’ecosistema ambientale. diventando a pieno titolo un Festival ambientale campano”. Obiettivo del Festival ambientale campano è quello di veicolare, attraverso la cultura dell’immagine, messaggi di salvaguardia ambientale e recupero della storia e cultura del territorio, tramite un vivace confronto tra professionisti del settore cinematografico ed esponenti del mondo giovanile ed associativo, sollecitando la formazione di nuove generazioni di registi.”

Condurrà la premiazione Ines Rodriguez, mentre il Backstage sarà curato da Tiziana De Gennaro. La serata vedrà il contributo artistico di cantanti e personaggi dello spettacolo della scena italiana e noti personaggi internazionali. Il Festival è suddiviso in due sezioni e tre commissioni: Sezioni in concorso per Cortometraggi, Lungometraggi, Spot e Docufilm.

SEZIONE I – ISTRUZIONE E SOCIETA’:

categoria: Scuole secondarie di primo e secondo grado; categoria: Accademie e Università;

categoria: Associazioni.

SEZIONE II – CINEMA

COMMISSIONE AMBIENTE E VITA

Presidente onorario: Joseph Tritto, Presidente WABT – World Academy of BioMedical Technologies di Parigi. Comitato scientifico: Antonio Tosi, Monica Tramontano, Giuseppe Fabbiano, architetto;.Anna La Rana.

C O M M I S S I O N E D I P L O M A Z I A E C U L T U R A

Presidente onorario: Gennaro Famiglietti, Console Generale di Bulgaria, Segretario Generale Corpo Diplomatico Consolare Napoli Campania, Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale. Comitato scientifico: Coordinatore Gennaro Danesi, Console Onorario di Nicaragua; Maria Luisa Cusati, Console del Portogallo; Francesco Cossu Console dello Zambia.

COMMISSIONE MUSICA VULCANICA

Presidente onorario: Raffaele De Luca, Presidente Ente Parco Vesuvio. Comitato

scientifico: Carmen Pommella, Maestro Carmine Caiazza; Lello Greco, Vittorio Adelfi.

Il COMITATO SCIENTIFICO DI SELEZIONE il cui Presidente è Alessandro Tartaglia Polcini, produttore cinematografico e regista; è composto da: Ludovico Brancaccio, critico cinematografico; Donatella Cotesta, Attrice; Massimiliano Buzzanca, attore; Luigi Caramiello, docente di “Sociologia dell’arte” presso Federico II e critico cinematografico; Caterina Fragalà, Presidente Accademia Uniarte Aps, docente di Teatroterapia e agente dello spettacolo per nuovi talenti; Cristian Goffredo Miglioranza, Regista ;

Milena Liberti, attrice e critico cinematografico; Bruno Nappi, regista; Giovanni Taranto,

Vicepresidente Commissione Legalità dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Maurizio Vitiello,

Vice Presidente ANS, Dipartimento Campania.

Dopo le GIORNATE DI ANTEPRIMA E PREMIAZIONE,

Come dichiarato dal Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca:

“attraverso il linguaggio universale del cinema, il territorio avrà il più alto grado di divulgazione e conoscenza. Un Festival ‘Plastic Free’ aspetto a cui teniamo molto, coniuga arte, sostenibilità e impegno per la salvaguardia ambientale, in perfetta sintonia con i valori che guidano l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.Attraverso l’immagine e la narrazione cinematografica, questo evento stimola non solo lariflessione sui temi cruciali della salvaguardia ambientale e dello sviluppo ecosostenibile, ma anche il dialogo intergenerazionale tra giovani creativi, professionisti e comunità locali.

È un’invito a compiere un viaggio nella storia, nella cultura e nella bellezza del Vesuvio, trasmettendo messaggi di speranza e responsabilità alle nuove generazioni. Orgogliosi di sostenere questa iniziativa che contribuisce a promuovere un turismo esperienziale e consapevole, valorizzando il Vesuvio come fonte di ispirazione artistica e simbolo di resilienza ambientale.”

Durante la cerimonia di premiazione, verrà consegnato il Premio Fiction: Pascal Persiano per L’Ombra Nera del Vesuvio, a Lucia Cassini per Ischia Forever, mentre il Premio Musical andrà a Carmen Pommella.

Premio alla carriera:

Salvatore Misticone, Angelo di Gennaro, Angelo De Cave, Antonella Ponziani, Giancarlo Nisi, Angelo Stefano Veneruso, Barbara di Mattia, Carmine Caiazzo, Fabrizio Fierro, Bruno Stoduto, Flavia Paciolla.

Premio per l’Editoria: Gino Giammarino Editore, Giovanni Taranto. Premio

Impegno Sociale: Mimmo Condurro, Luigi Merola, Aldo Campagnola.

Premio Eccellenze del Territorio: Nunzio Illuminato,Chef Ubaldo Pucillo. Premio Azienda Virtuose nell’Ambito

Ecologico: Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri, S. I.R.A.L. s.p.a.di Andrea Langella.

Molte le figure delle Istituzioni che saranno presenti: il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio; il Presidente Ente Parco Vesuvio, Raffaele De Luca, il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza;

Il Direttore della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Roberto Chianese; Vice Questore di Pompei, Renata Catalano; Già Questore di Pompei, Alfonso La Rotonda; Coordinatrice Regionale Azzurro Donna, Carla Ciccarelli, Direttore Generale dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, Imma Di Saia. Ospite d’onore: Antonio Parlati.

Le riprese della serata di gala saranno affidate alle telecamere di TVA Canale 75 del dgt.

La manifestazione è patrocinata da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare; Consiglio Regionale della Campania; Parco Nazionale del Vesuvio; ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; Comune di Ottaviano; Comune di Ercolano; Comune di Pompei; Fondazione Ente Ville Vesuviane; WABT – World Academy of Biomedical Technologies; ANILDD – Associazione Nazionale Invalidi del Lavoro; A P I C o r t o m e t r a g g i ; Università Federico II; Università Suor Orsola Benincasa; Università di Montemurro; MAM – Museo Antropologico Multimediale Federico II; Fondazione Mediterraneo; Università Bicocca di Milano; Dante Alighieri Society di Toronto; Funicolare di Capri; Accademia Uniarte Aps; Associazione “The Bright Side” di Milano; ARPA Campania; ANS – Associazione Nazionale Sociologi; APIC Associazione Produttori Indipendenti Cortometraggio; Punta Campanella; FENCO – Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia ; Civicrazia; Centro Studi Internazionale per il Territorio, Ambiente e Beni Culturali, T.E.A.M.; Fare Ambiente; Associazione Flegrea Photo, Associazione The Bright Side di Milano; Associazione Alma Mundi; AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo; Fondazione Uni Verde; Adelfi Managment.