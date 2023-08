SS95 “Variante Tito – Brienza”: chiusura dal 28 agosto al 2 settembre. Il Sindaco di Viggiano chiede di anticipare al 1° settembre

L’Anas ha disposto la chiusura al traffico del tratto della Var “Tito-Brienza” compreso fra gli svincoli di Tito e Satriano Nord, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00, dal 28 agosto al 2 settembre.

Per effetto della chiusura la circolazione veicolare sarà deviata sulla SP ex S.S. 95 di Brienza.

In merito alla chiusura del tratto stradale il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, chiede di anticipare la riapertura della strada al 1° settembre. La nota inviata ad Anas, Prefettura, Questura, Regione Basilicata e Provincia di Potenza: “Come è noto i festeggiamenti in onore della Regina e Patrona della Lucania si confermano un vero e proprio dono per le migliaia di pellegrini che ogni anno giungono da ogni angolo della Basilicata e delle regioni limitrofe a venerare l’immagine della Madre di Dio che il popolo lucano ha voluto innalzare a Patrona, oltre che un’occasione singolare nella quale la comunità regionale può ritrovare la sua memoria e la sua identità più autentiche. A ciò si aggiungono i numerosi ambulanti che ogni anno partecipano alla fiera della Madonna Nera giungendo anch’essi da più parti della Basilicata e regioni limitrofe.

Al fine di consentire all’enorme traffico veicolare di procedere nella massima sicurezza onde evitare il verificarsi di incidenti stradali e in riferimento all’ordinanza in oggetto SI CHIEDE la possibilità di rivedere il cronoprogramma dei lavori in modo da anticipare la riapertura della tratta già dal 1° settembre, così da evitare disagio e pericoli agli utenti della strada, meglio indicata in oggetto.

Fiducioso di un positivo riscontro in merito si porgono cordiali saluti”.