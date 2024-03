RNG e algoritmi: uno sguardo generale

I Generatori di numeri casuali sono spesso fraintesi nell’universo del gambling online, pur risultando fondamentali per garantire un gioco equo, corretto ed imparziale. Gli RNG forniscono sequenze di numeri casuali, quindi impossibili da prevedere o manipolare, a cui obbediscono le slot-machines, le mani di carte (come nel poker e nel blackjack) e tutti gli altri titoli per il casinò.

Comprenderne il funzionamento è fondamentale, per liberarsi di alcuni dubbi circa l’imparzialità del gioco digitale.

Funzionamento dell’algoritmo

Quando si gioca in un casinò fisico, puntando per esempio alla roulette, il giro della macchina assicura che il risultato sia impossibile da prevedere. La stessa cosa accade nei giochi di carte: il croupier mischia il mazzo e, in questo modo, assicura ai giocatori l’equità della mano. La medesima funzione, nel mondo digitale, è svolta dal RNG (Random Number Generator), che produce complessi algoritmi e determina sequenze casuali di numeri.

Così, nelle slot online lanciate dai migliori fornitori, l’RNG produce eventi impossibili da prevedere che determinano a loro volta il risultato del rullo. Nel poker online, invece, fa in modo che le carte distribuite non possano essere manipolate dalle piattaforme o dai giocatori.

Contingenza e fair play

Gli RNG vengono costantemente controllati da parte di autorità esterne, che ne garantiscono il corretto funzionamento. Affinché si abbiano garanzie su una determinata piattaforma, bisogna quindi guardare alla sua licenza: gli enti che forniscono licenze, durante le fasi di controllo, testano anche i Generatori di numeri casuali dei giochi presenti su un dato casinò.

Una volta che la licenza viene fornita, le piattaforme vengono comunque sottoposte a controlli regolari, che possono anche consistere in due o più controlli all’anno. Non è un caso che molte licenze, fornite da MGA, ADM o Curacao, vengano ritirate dopo essere state rilasciate, se i casinò non rispettano più i requisiti necessari per avere una data certificazione.

Alcune incomprensioni

Vi sono alcuni miti che riguardano il Random Number Generator. Tra di essi, il più importante: “Teoricamente, le piattaforme di gioco non potrebbero manipolare gli RNG stessi, così da far girare le slot-machines a proprio favore?”. Come abbiamo visto, per prevenire tale possibilità i casinò vengono sottoposti a controlli da parte di autorità esterne, indipendenti e senza alcun legame commerciale con i casinò stessi.

Un altro mito afferma che le slot calde pagano più di quelle fredde. Per slot calde, si intendono in gergo quelle macchine che non erogano vincite da qualche tempo. Conoscendo il funzionamento del Random Number Generator, questo mito viene facilmente sfatato: i risultati sono infatti indipendenti dai giri precedenti e non possono essere previsti in alcuna maniera.

Conclusione

In conclusione, i Generatori di numeri casuali sono una delle colonne portanti del gambling digitale. Senza di essi, i casinò potrebbero facilmente truffare gli utenti, facendo girare le macchine a proprio favore e truccando i risultati. Nessun giocatore potrebbe allora fruire dell’iGaming in maniera tranquilla e sicura: il settore ne risentirebbe e, in pochi anni, perderebbe gran parte della clientela fidelizzata. Il nostro consiglio è quello di fruire di casino online sicuri con RNG testati regolarmente, cioè con titoli prodotti da Software House di alto livello. Per fare un esempio: Evolution Gaming ha vinto più volte il premio per il Migliore RNG dell’anno.