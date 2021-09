Quorum e liste “Forestiere”: parte la campagna elettorale per le amministrative

La campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 Ottobre prossimi è iniziata con diversi colpi di scena.

Tra i 26 comuni lucani chiamati al voto, ben 7 (a Sarconi è stata ricusata la lista del candidato Celoro) hanno visto la presentazione di una sola lista.

Ad Aliano, Ginestra, Grumento Nova, Oliveto Lucano, Sarconi, San Chirico Raparo e Tramutola i sette candidati sindaci dovranno vedersela con l’avversario più pericoloso di tutti: l’astensione.

Sarà necessario, infatti, il raggiungimento del Quorum del 40% degli aventi diritto al voto ed il 50% +1 dei voti validi espressi.

Particolarmente clamorosi i casi di Grumento Nova e Tramutola, comuni all’interno dei quali il fermento politico era storicamente di casa.

Oltre alla vicenda “Liste Uniche”, queste elezioni riportano alla cronaca l’oramai famosa questione delle “Liste Forestiere”.

Non c’è bisogno di ricordare il caso Carbone, lo scorso anno alla ribalta delle cronache nazionali.

Ebbene, questa volta, i candidati delle liste locali dei piccoli comuni del Serrapotamo hanno deciso di alzare la voce e di unire le forze.

Lo hanno fatto attraverso la nota congiunta che riportiamo qui di seguito.

COMUNICATO CONGIUNTO DEI CANDIDATI SINDACI DEI COMUNI DI CARBONE, FARDELLA E TEANA

Il giorno 4 settembre 2021, alle ore 12:00, sono ufficialmente scaduti i termini di presentazione delle liste per le elezioni comunali che si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre p. v.

Purtroppo, ancora una volta, si è registrata la presentazione di liste “forestiere” che non hanno alcun legame e nessuna conoscenza reale del territorio e, quindi, risultano completamente estranee rispetto alle dinamiche polico-amministrative dei Comuni.

A subire l’ingerenza (purtroppo legittima) di queste candidature extraterritoriali sono stati, tra i tanti, tre Comuni della valle del Serrapotamo, a sud della Regione Basilicata: Carbone, Fardella e Teana. Si tratta di comunità che non raggiungono i 1000 abitanti, pertanto non è prevista la sottoscrizione delle liste da parte di un determinato numero di elettori indicati dalla legge.

I candidati locali alla carica di Sindaco sottoscrivono, congiuntamente, la presente nota di denuncia verso un atteggiamento irrispettoso dell’etica politica, delle responsabilità amministrative ed economiche che hanno significative ripercussioni sulle vite dei cittadini.

Qualora le liste “forestiere” ottenessero consenso e risultassero vincitrici o comunque (come potrebbe accadere con maggiore probabilità a Carbone e/o a Teana) eleggessero dei rappresentanti in seno ai consigli comunali, la loro presenza provocherebbe un aggravio sulle spese correnti, dal momento che avrebbero diritto al rimborso dei costi sostenuti.

Confidando nell’intelligenza e nel buonsenso delle nostre comunità ci auguriamo che questi fatti incresciosi non si ripetano, anche grazie all’ausilio di una revisione della legislazione vigente.

Carbone, 06/09/2021

Mariano Mastropietro

(Carbone Radici Future – Comune di Carbone)

Giuseppe Guarino

(Fardella Siamo Noi – Comune di Fardella)

Mariangela Coringrato

(Fardella nel cuore – Comune di Fardella)

Vincenzo Marino

(Per Teana – Comune di Teana)

Vincenzo Pesce

(La Civetta – Comune di Teana)