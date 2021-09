Pubblicato il Bollettino Ufficiale numero 73 contenente nuovi Bandi di concorso

È on line sul portale della Regione Basilicata il Bollettino Ufficiale numero 73 del 16 settembre 2021.

La sezione “Avvisi e concorsi” contiene i bandi di concorso per tre dirigenti medici presso l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza e per un dirigente medico presso l’I.R.C.C.S – C.R.O.B. di Rionero in Vulture.

Sul Bollettino è inoltre pubblicato un avviso dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza di riapertura termini del corso di formazione destinato a 90 medici per il conseguimento dell’idoneità alle attività di emergenza sanitaria territoriale. I candidati che hanno già prodotto domanda dovranno confermare la partecipazione al corso.