Panettoni solidali: l’Asp porta il Natale ai bambini dell’ospedale pediatrico

Torna il Natale solidale per i piccoli pazienti dell’Hospice pediatrico di Lauria. Consegnati alle famiglie dei bimbi sottoposti a cure palliative pediatriche 95 panettoni artigianali realizzati dalla Pasticceria Calciano di Tricarico. Presenti alla mattinata solidale il Direttore generale della Asp, Antonello Maraldo, l’assessore alla Salute, Francesco Fanelli e il responsabile delle cure palliative pediatriche, Rocco Orofino, assieme con una nutrita rappresentanza dell’equipe sanitaria dell’hospice. La struttura, inaugurata nel gennaio 2020, rientra nel Distretto della salute di Lauria e si prende cura non solo dei bambini affetti da patologie oncologiche, ma anche di quelli con malattie inguaribili. L’hospice di Lauria è il secondo per importanza nel Sud Italia e si basa sulla tipologia del ‘follow-up’ e del ‘day-service’ che segue oltre novanta pazienti residenti su tutto il territorio provinciale: prevalentemente minori con patologie onco-metaboliche o genetico-ereditarie oltre ad una quindicina di adulti ma in cura pediatrica per patologia o per sviluppo auxologico. La struttura, che conta su tre figure specialistiche di neuropsichiatra infantile, fisiatra e nutrizionista, nel 2023 ha preso in carico 23 pazienti.