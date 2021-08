Nuovo imperdibile appuntamento live con Needfy, a Viggiano esplode la musica di Dj Hantx

Dopo gli strepitosi successi dei mesi scorsi, con dj set che hanno attirati migliaia di visualizzazioni, continuano gli appuntamenti musicali ideati in esclusiva da NeedFy nelle più suggestive località italiane. L’appuntamento è per sabato 7 agosto 2021, alle ore 18.00, nell’affascinante cornice di Viggiano, in Basilicata. Special guest in live stream (non aperto al pubblico) DJ Hantx, stella del panorama house che, dalla Piana di Bonocore, accompagnerà i nostri utenti in una esperienza sensoriale unica, alla scoperta delle bellezze viggianesi e degli spettacolari scorci naturali offerti da questa porzione d’Italia accucciata tra i monti e le valli lucane in cui la natura odora di storia, tradizione, misticismo, contemplazione.

“L’obiettivo è coniugare la musica del momento seguita dai giovani, anche internazionale, con la valorizzazione dei nostri luoghi e delle nostre bellezze culturali e paesaggistiche, sì da esportarle oltre i confini regionali e nazionali, il tutto consentendo agli amanti del genere, costretti di questi tempi a rinunciare agli appuntamenti danzanti causa restrizioni Covid, di vivere un’esperienza musicale live” dichiarano gli ideatori di NeedFy, piattaforma emergente di eventi musicali in Italia ideata da un gruppi di giovani ingegneri per andare incontro alle esigenze del popolo della movida, tanto più in epoca Covid. Sono nati così i dj set live di NeedFy: appuntamenti musicali online itineranti, che ai battiti della consolle uniscono la bellezza dei paesaggi italiani, centrando il duplice obiettivo di far divertire l’utenza accompagnandola, al contempo, nella conoscenza di scorci naturali spettacolari direttamente dal divano di casa.

Tra i dj set già realizzati spicca quello registrato lo scorso 17 aprile alla Majelletta con Nausica e Luis Rodriguez, noti dj e produttori nel panorama house italiano e internazionale, che ha agganciato uno strepitoso successo, raggiungendo punte di 20mila visualizzazioni.

“Gli appuntamenti che abbiamo organizzato sono stati numerosi e molti altri se ne aggiungeranno per continuare a sperimentare esperienze sensoriali uniche” promettono gli ideatori, che ringraziano quanti stanno dando fiducia al progetto, contribuendo a farlo espandere. “Un ringraziamento, pertanto, va al Comune di Viggiano, che ha creduto in NeedFy e che, aprendoci le porte di casa, ci consentirà di promuoverne l’immagine oltre i confini nazionali” aggiungono.

L’appuntamento imperdibile, dunque, è per sabato 7 giugno, ore 18.00. Per seguirlo in diretta basterà scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio cellulare o pc e collegarsi al sito www.needfy.it

DJHANTX, brevi cenni

Antonio Nemoli, aka Hantx, 19 anni di Pozzuoli (Napoli), nasce con una spiccata passione e propensione per la musica, incanalandola nell’arte del DJing già all’età di 12 anni, quando compra la sua prima drum machine. Studia alla Camp Academy con il maestro Marco Corvino per il coso ‘Deejay Advanced’. Da lì in poi si susseguono numerosi eventi in svariati club napoletani, citandone alcuni: il Crash, l’Arenile, il Duel Club, fino ad arrivare sul palco del Sonorika Elettro Festival e sul palco de #lamusicanonsiferma a Bologna. Compie negli anni un’evoluzione musicale e stilistica, passando dall’EDM all’House Music, seppur molto influenzata dal panorama moderno (NeedFy).