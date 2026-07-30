Moonlight shadow a “u chiantiedd” Quartetto Allegra a lume di candela

Quando le anime Rock collimano con la musica sotto la luna l’animo si mette in pace e si distende nell’aria che avvolge e rinfresca dopo la canicola del giorno. È quello che è accaduto a Corleto Perticara mercoledì, oltre la sera inoltrata, nello slargo che domina la Valle del Sauro: “u chiantiedd” . I Ragazzi di Iperuranio infilano in maniera omeopatica una serata con un quartetto d’archi superlativo. In nome omen per l’idea sopra le riga e sopra il cielo: Iperuranio, e quale cosa c’è di tre metri sopra il cielo se non una squadra di giovani rocchettari, e non solo, capaci di portare un quartetto d’archi che tutto fa pensare tranne che al POP ed al Rock; ma il limite è di chi lo pensa non della oggettiva possibilità di spaziare sul pentagramma con sonorità hard ma delicate, in un ossimoro piacevolissimo. E quale miglior intitolazione che quella di “Concerto a lume di candela”: Candle Night; sotto una luna che ci osservava salendo lentamente per compiere il suo traslare intorno al sole. Moonlight shadow, cantava Mike Oldfield; e ieri sera all’ombra del chiaro di luna, un pubblico variegato ed attento in un sold out “ru chiantiedd” ha goduto del suono librato nell’aria dalle corde dei violini di Miriam Bisceglie ed Elisa Castelletto, dalla viola di Rosalba Potenza e dal violoncello di Annalaura Fine. Da c’era una volta il West a Viva la vida dei Coldplay fino alle colonne sonore cult dei cartoni di Disney; Ludovico Einaudi, E. Morricone, A. Bocelli, E. Piaf, E. Sheeran, in un crescendo di sonorità che, immagino, siano arrivate fino a valle, dove il Sauro si accomuna per diventare mare, perché la musica supera linee e confini, scavallando campanili e pregiudizi. Iperuranio, il mondo delle idee rappresentate da un giovanissimo presidente (Gerardo Guerrieri), come la Sindaca Ilenia Magaldi ci ha ricordato, schivo ma frizzante al punto da trasmettere con la sua timida ma incisiva chiusura tutta l’energia che sta dentro il nome dell’associazione dal concetto Platonico: hyper ouranos.

Gianfranco Massaro, Agos