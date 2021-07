Moliterno festeggia i cento anni di Michele Scannone

Questa mattina, il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino, ha portato gli auguri di tutta la comunità a Michele Scannone per i suoi cento anni.

Il primo cittadino, inoltre, ha consegnato una targa celebrativa della ricorrenza.

Qui di seguito, il testo.

Al nostro concittadino MICHELE SCANNONE gli auguri di tutta la comunità per i suoi 100 anni. Orgogliosi del suo impegno che in 100 anni ha contribuito a costituire la nostra identità e la nostra Storia. Riconoscenti per la sua dedizione agli alti valori della Patria, della Pace e del Lavoro. Grati per la sua testimonianza di vita, luce di speranza per tutta la comunità. Auguri