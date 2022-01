Moliterno, completati i lavori per la messa in sicurezza del fiume Maglie e del torrente Sorgituro

IL COMUNE DI MOLITERNO INFORMA:

Sono stati completati i lavori per la messa in sicurezza del fiume Maglie in località Cantarelle e del torrente Sorgituro.

Gli interventi, finanziati dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, hanno riguardato il ripristino del corso naturale dei due corsi d’acqua e garantito la sicurezza delle strade che vi passano accanto.

L’Amministrazione, ancora una volta, ha messo in campo un forte impegno per dare risposte rapide e concrete alla Comunità di e in modo particolare ai residenti nelle aree rurali. Un altro risultato per Moliterno !